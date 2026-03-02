Χαμένο έργο του Ρέμπραντ εντοπίστηκε μετά από δεκαετίες – Το Rijksmuseum επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα

Ένας πίνακας του Ρέμπραντ, που θεωρούνταν χαμένος για δεκαετίες, ταυτοποιήθηκε ως γνήσιο έργο του Ολλανδού καλλιτέχνη έπειτα από διετή έρευνα στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

Πρόκειται για το έργο «Το Όραμα του Ζαχαρία στον Ναό», φιλοτεχνημένο το 1633, όταν ο Ρέμπραντ ήταν 27 ετών. Ο πίνακας είχε αφαιρεθεί το 1960 από τον επίσημο κατάλογο έργων του ζωγράφου και έναν χρόνο αργότερα πουλήθηκε σε ιδιώτη συλλέκτη. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Η ανατροπή ήρθε όταν οι σημερινοί ιδιοκτήτες επικοινώνησαν με το μουσείο μέσω email, ζητώντας αξιολόγηση. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Rijksmuseum, Τάκο Ντίμπιτς, οι επιμελητές γνώριζαν την ύπαρξη του πίνακα από παλαιότερες αναφορές, αλλά δεν τον είχαν δει ποτέ από κοντά.

Facebook Twitter Φωτ: Kelly Schenk, Rijksmuseum

Το μουσείο προχώρησε σε αναλυτικές εξετάσεις διάρκειας δύο ετών. Οι ειδικοί μελέτησαν τις χρωστικές ουσίες, που ταυτίζονται με εκείνες που χρησιμοποιούσε ο Ρέμπραντ την ίδια περίοδο, καθώς και την τεχνική και τη διαστρωμάτωση της επιφάνειας, στοιχεία που συγκρίθηκαν με άλλα πρώιμα έργα του. Η υπογραφή κρίθηκε αυθεντική, ενώ και το ξύλινο πάνελ χρονολογείται σωστά.

Σύμφωνα με το Rijksmuseum, ο συνδυασμός υλικών αναλύσεων, τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών, διορθώσεων που αποδίδονται στον ίδιο τον καλλιτέχνη και της συνολικής ποιότητας του έργου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για γνήσιο πίνακα.

Ο Ντίμπιτς χαρακτήρισε το έργο υψηλής ποιότητας και τόνισε ότι φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του Ρέμπραντ στο απόγειο της πρώιμης δημιουργικής του περιόδου. Όπως είπε, σε αντίθεση με ορισμένα πορτρέτα της εποχής που παρήγαγε σε μεγαλύτερο αριθμό, στον συγκεκριμένο πίνακα «φαίνεται να έχει αφιερώσει την ψυχή του».

Facebook Twitter Φωτ: Kelly Schenk, Rijksmuseum

Ο πίνακας απεικονίζει τη βιβλική σκηνή κατά την οποία ο αρχιερέας Ζαχαρίας πληροφορείται από τον αρχάγγελο Γαβριήλ ότι, παρά την προχωρημένη ηλικία του ίδιου και της συζύγου του, θα αποκτήσουν γιο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το μουσείο επισημαίνει ότι ο Ρέμπραντ προσέγγισε το θέμα με πρωτότυπο τρόπο, καθώς δεν απεικόνισε εμφανώς τον αρχάγγελο, αλλά υπαινίχθηκε την παρουσία του, απομακρυνόμενος από την καθιερωμένη εικονογραφική παράδοση της εποχής.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό από την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από BBC

