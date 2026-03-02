Αύριο τα διυλιστήρια θα ανεβάσουν τις τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο - Πόσο θα φτάσουν

Αυξήσεις έρχονται στις τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο.

«Αύριο τα διυλιστήρια θα ανεβάσουν 3 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης περίπου και 1,8- 2 λεπτά τη βενζίνη. Εκεί φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα, ότι θα έχουμε την αύξηση» δήλωσε ο προέδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Το ίδιο θα γίνει και την Τετάρτη και την Πέμπτη, είναι τριήμερο το ''πένθος'', δηλαδή η αύξηση δεν έρχεται μονομιάς τη μία μέρα. Δεν θα τη δείτε στα πρατήρια γιατί πάντα έρχεται με χρονοκαθυστέρηση η αύξηση και η μείωση, γιατί πάντα έτσι λειτουργεί η αγορά» συνέχισε ο κ. Κιουρτζής.

«Ήδη έχουμε τις πρώτες ανατιμήσεις. Οι διεθνείς αγορές ξεκίνησαν ψηλά. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε τρία λεπτά αύξηση αύριο στα πετρέλαια γιατί τα πετρέλαια κινούνται με διαφορετικό ρυθμό απ’ ό,τι οι βενζίνες. Οι βενζίνες είναι πιο χαμηλά στην αύξηση μέχρι τώρα που μιλάμε, για να το τονίσουμε. Θα υπάρξουν ανατιμήσεις αν δεν αλλάξουν κάποιες συμφωνίες και δεν δοθούν εγγυήσεις, και συνεχιστεί ο πόλεμος» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς, δεδομένου ότι το 20% της παραγωγής πετρελαίου περνάει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι ο ΟΠΕΚ προχωρά σε αύξηση της παραγωγής, κατά πόσο μπορεί τελικά να είναι λελογισμένες οι αυξήσεις που θα δούμε στα καύσιμα, ο κ. Κιουρτζής είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Κάποιοι κερδίζουν και θέλουν να κερδίζουν από την διακύμανση αυτή. Στα διεθνή χρηματιστήρια δεν τον ενδιαφέρει αν έχει το 2% που παράγει το Ιράν ή το 20% που έχει από τα Στενά του Ορμούζ. Τον ενδιαφέρει να έχει δημιουργηθεί κλίμα, όπως το δημιουργήσατε και εσείς οι δημοσιογράφοι από την Παρασκευή, το Σάββατο που έπεσε σε κατάθλιψη ο ελληνικός λαός ότι θα χρεοκοπήσει επειδή θα αυξηθούν οι βενζίνες. Ήρθε ο κόσμος, διπλασίασε, τη διελευσιμότητά του από τα πρατήρια, έχει κάνει τρείς φορές παραγγελίες παραπάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει μία ψυχολογία κακή στην αγορά, από το πρωί μέχρι το βράδυ τι θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Είμαι αντίθετος σε αυτό. Για εμάς το καύσιμο παίζει ρόλο να είναι νόμιμο και οι τιμές να είναι δίκαιες. Εκείνο προέχει. Τα έχουμε δει τα καύσιμα και χαμηλά και ψηλά. (…) Μπορεί να είμαι ψυχρός σε αυτό που λέω, αλλά η εμπειρία μου έχει δείξει ότι αυτά ανεβαίνουν για να πέσουν και πέφτουν για να ανέβουν. Έτσι είναι τα καύσιμα. Υπάρχει διεθνής κερδοσκοπία».

Μπορεί να φτάσει τα 2 ευρώ;

«Δύσκολο είναι να φτάσει στα 2 ευρώ, πολύ δύσκολο για τις αστικές περιοχές. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να συνεχιστεί πάρα πολύ έντονα ο πόλεμος, όπως σωστά είπατε υπάρχουν και άλλες πηγές που μπορούν να αντικαταστήσουν την παραγωγικότητα αυτή που λείπει εξαιτίας των Στενών του Ορμούζ. Στην αγορά δεν συμφέρει να είναι τα καύσιμα ποτέ πολύ υψηλά, γιατί η παγκόσμια οικονομία δεν το αντέχει και ούτε πάρα πολύ χαμηλά γιατί χάνουν τα λεφτά τους οι παραγωγοί. Πρέπει να υπάρχει μια μέση κατάσταση, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν, οι κερδοσκόποι να βγάζουν, οι χρηματιστηριακές χρηματιστηριακές εταιρείες γιατί περί αυτού πρόκειται, να βγάζουν τα λεφτά τους και στην άνοδο και την πτώση. Έτσι διακινούνται τα προϊόντα, έτσι φαίνεται ότι διακινούνται. Ψυχραιμία θέλει, πραγματικά, ψυχραιμία. Θέλει να δούμε πώς θα πάει. Μπορεί από βδομάδα να αλλάξει κάτι γιατί όταν έχουμε ένταση σε έναν πόλεμο, δεν μπορεί να κρατήσει με πολύ μεγάλη διάρκεια ή ένταση» είπε καταλήγοντας.

