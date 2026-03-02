Προσαγωγή άνδρα για κατασκοπεία στη Σούδα: Είχε εντοπιστεί να φωτογραφίζει πλοία

Στην προσαγωγή ενός άνδρα ως υπόπτου για πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Σούδας προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, πρόκειται για 36χρονο Γεωργιανό υπήκοο αζέρικης καταγωγής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Η προσαγωγή του πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως αναφέρουν πηγές ασφαλείας, από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν προκύψει στοιχεία που ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε εμπλακεί σε κατασκοπευτική δράση.

Φωτογράφιζε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Ford

Σύμφωνα με αξιωματικό της ΕΥΠ, ο αλλοδαπός είχε εντοπιστεί επανειλημμένα να κινείται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Σούδας και να φωτογραφίζει πολεμικά πλοία.

Στις 24 Φεβρουαρίου, όταν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Ford κατέπλευσε στο λιμάνι της Σούδας, ο 36χρονος εντοπίστηκε να κινείται στο λιμάνι και να φωτογραφίζει με το κινητό του το αεροπλανοφόρο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου και της φωτογραφικής του μηχανής, ούτε για το αν και με ποια χώρα φέρεται να συνεργαζόταν.

Πηγές της ΕΥΠ αναφέρουν ότι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να μετατραπεί η προσαγωγή του σε σύλληψη.