Παρά Πέντε: Η σκηνή που έκανε την Ελένη Κρίτα να ξεσπάσει σε γέλια - «Κόπηκε το πλάνο εκεί»

Η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της, το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς και τις μεγάλες απώλειες της ζωής της

Η Ελένη Κρίτα θυμάται τη σκηνή από το «Παρά Πέντε» που την έκανε να ξεσπάσει σε γέλια / Φωτ.: NDPPHOTO

Η Ελένη Κρίτα έκανε μια αναδρομή στα γυρίσματα του «Παρά Πέντε» και τον ρόλο της, που όπως παραδέχθηκε, δεν περίμενε, ότι θα είχε τέτοια απήχηση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του Open, η τηλεοπτική Μαριλένα – ή «Μαρινέλα», όπως την αποκαλούσε η Ζουμπουλία της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου – θυμήθηκε μία σκηνή, στα γυρίσματα της οποίας η ίδια ξέσπασε σε γέλια με αποτέλεσμα να κοπεί το επόμενο πλάνο.

Αρχικά, η ηθοποιός ανέφερε, ότι η απόφασή της να γίνει ηθοποιός, ήταν κάτι που αιφνιδίασε την οικογένειά της. «Είμαι 42 χρόνια στο χώρο της υποκριτικής. Ήμουν ένα παιδί που δεν έλεγε ούτε ποίημα στο σχολείο. Δεν είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός· απλώς πήγα και γράφτηκα στη Δραματική Σχολή». Μου έλεγε η μάνα μου "εσύ δεν έλεγες ποίημα στην τάξη, θα βγεις στο θέατρο και θα παίξεις;"», θυμάται.

Για το “Παρά Πέντε” και τον ρόλο της μέσα από τον οποίο αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, η Ελένη Κρίτα σχολίασε: «Δεν είχα καταλάβει με τίποτα ότι ο ρόλος μου θα γινόταν τόσο δημοφιλής. Ενθουσιάστηκα, θα έκανα τα πάντα. Ήμουν στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, έλεγα "δεν με ενδιαφέρει θα παίρνω το αεροπλάνο". Η Ελισάβετ ήταν ενθουσιασμένη, έλεγε συνέχεια “θα σκίσουμε”».

Σε μια αναδρομή στα γυρίσματα της κωμικής σειράς, η Ελένη Κρίτα θυμήθηκε: «Όταν με έριξε η Ζουμπουλία σε μια πισίνα, το πλάνο κόπηκε εκεί γιατί με έπιασαν τα γέλια».

Για το reunion, η ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Μην περιμένετε δεύτερους κύκλους. Είναι σαν τα Φιλαράκια, μια ιστορία που δεν μπορεί να γίνει σίκουελ. Κάποιοι ήρωες έχουν πεθάνει στη σειρά και κάποιοι πρωταγωνιστές δεν είναι πια στη ζωή».

Τέλος, αναφερόμενη στη δύσκολη περίοδο της ζωής της, η Ελένη Κρίτα μίλησε ανοιχτά για τις απώλειες που βίωσε -των συντρόφων και της νύφης της.

«Φοβάμαι ότι τα αντέχουμε όλα. Ένιωθα ότι ζω έναν εφιάλτη. Από τότε που έχασα και τη νύφη μου, ζω με την εγγονή μου. Είναι η κόρη που ποτέ δεν είχα. Μου μαθαίνει πάρα πολλά».