Παρά Πέντε: Ο «Σπύρος» ήταν ένα γκέι αγόρι; - Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη

«Αυτό που έχουν οι "Σέρρες" είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για τη σειρά «Σέρρες», η οποία έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος έχει συστήσει ξανά τους όρους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, συνδυάζοντας τα μηνύματά του με αρκετή δόση χιούμορ.

Ωστόσο, κλήθηκε να απαντήσει και σε ένα ερώτημα, που του έθεσε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στο «Πρωίαν σε Είδον» , το οποίο αφορά τον Σπύρο, τον αγαπημένο ήρωα του «Παρά Πέντε», που υποδύθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Ο Σπύρος ήταν ένα γκέι αγόρι;», ρώτησε ο παρουσιαστής. Ο Γιώργος Καπουτζίδης του απάντησε: «Ο Σπύρος -ακριβώς επειδή εγώ δεν το αισθανόμουν... ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν μπορούσα να πείσω- οπότε δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική σχέση. Μετά το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος τότε».

Η διαφορά με τη σειρά «Σέρρες», είναι όπως σχολίασε, ότι: «Αυτό που έχουν οι "Σέρρες" είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα».

«Το μίσος είναι επιλογή»

Για όσους δεν αισθάνονται έτοιμοι να μιλήσουν ανοικτά για τη σεξουαλικότητά τους, ο Γιώργος Καπουτζίδης σχολίασε: «Τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί έχουμε ανθρώπους που νοιαζόμαστε, σκεφτόμαστε "η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, είναι έτοιμοι να το ακούσουν; Θα μπορέσουν να το δεχθούν". Εγώ στους γονείς μου είχα μιλήσει πολλά χρόνια πριν, δεκαετία του 90. Αλλά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο ο κύκλος σου δεν είναι μόνο οι δέκα άνθρωποι που θα δεις στη δουλειά ή στην καφετέρια, είναι όλη η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν θα ετοιμαστεί ποτέ.

Ο άλλος έχει επιλέξει να μισεί. Είναι επιλογή το μίσος στο μαθαίνουν, στο διδάσκουν και εσύ επιλέγεις να το πάρεις και να το έχεις μέσα στη μέρα σου ως οδηγό, αυτό είναι μια επιλογή. Αν έχεις αγάπη αυτό που έχεις να κάνεις είναι όχι να συγκρουστείς με το μίσος την πάτησες. Το μίσος είναι πολύ διαφορετικό, διαβρώνει τον άνθρωπο μέσα του και μετά ό,τι άλλο υπάρχει γύρω - γύρω. Εγώ από όλους αυτούς που μπορεί να με καταριούνται αυτή τη στιγμή, κανέναν δεν μισώ. Αλλά έχω επιλέξει ότι δεν θα έχω καμία επαφή ποτέ στη ζωή μου».