Eurovision 2026: «Δεν θα καλυφθούν οι αποδοκιμασίες» - Τέλος το τεχνητό χειροκρότημα, τι ισχύει για τις σημαίες

Ο διοργανωτής του επόμενου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, δεν θα απαγορεύσει την παλαιστινιακή σημαία στο κοινό ούτε θα καλύψει τις αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, όπως συνέβη σε προηγούμενες μεταδόσεις, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Τρίτη.

Η 70ή διοργάνωση του διαγωνισμού τον Μάιο θα έχει μόλις 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων από το 2003, αφού πέντε εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, μεταξύ των οποίων της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών, δήλωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν την εκπομπή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Όσες χώρες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν υποστηρίζουν ότι θα ήταν παράλογο να βρεθούν στον διαγωνισμό, δεδομένου του αριθμού των αμάχων που σκοτώθηκαν στη Γάζα ως μέρος της αντίποινων του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Δεν θα υπάρξουν τεχνητά χειροκροτήματα στη Eurovision του 2026

«Θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, εφόσον συμμορφώνονται με το νόμο και έχουν συγκεκριμένη μορφή - μέγεθος, κινδύνους ασφαλείας κ.λπ.», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός της εκπομπής, Μίκαελ Κρόεν, σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο ORF.

«... δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτα ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε τι συμβαίνει, γιατί το καθήκον μας είναι να παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως είναι», δήλωσε ο ίδιος.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν θα καλύψει τον ήχο των αποδοκιμασιών του κοινού, όπως συνέβη φέτος κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, δήλωσε η διευθύντρια προγραμματισμού του ORF, Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς.

«Δεν θα παίξουμε τεχνητά χειροκροτήματα σε κανένα σημείο», ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN είχε παρομοιάσει τις προσπάθειες αποκλεισμού του Ισραήλ από τον διαγωνισμό του 2026 με μια μορφή «πολιτιστικού μποϊκοτάζ».

Η Αυστρία είχε στηρίξει τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η ORF και η αυστριακή κυβέρνηση ήταν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της συμμετοχής του Ισραήλ, παρά τις αντιρρήσεις χωρών όπως η Ισλανδία και η Σλοβενία, οι οποίες θα μποϊκοτάρουν επίσης τον επόμενο διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, επισκέφθηκε το Ισραήλ τον Νοέμβριο για να δείξει την υποστήριξή του.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η φετινή εκπομπή προσέλκυσε περίπου 166 εκατομμύρια τηλεθεατές, περισσότερους από τους περίπου 128 εκατομμύρια που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Nielsen, παρακολούθησαν το Super Bowl.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση των μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν άμαχοι, και αιχμαλωτίστηκαν 251 όμηροι. Η ισραηλινή αντεπίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 70.700 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Με πληροφορίες από Reuters