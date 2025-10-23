«Στο Παρά Πέντε»: «Αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε γυρίσματα» - Οι νέες δηλώσεις του Αργύρη Αγγέλου για το reunion

«Αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε γυρίσματα» δήλωσε ο Αργύρης Αγγέλου, για το πολυαναμενόμενο επεισόδιο - reunion του «Παρά Πέντε».

Ακριβώς 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης και γράφοντας ιστορία, το «Παρά Πέντε» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες, με ένα επεισόδιο - έκπληξη.

Σε δηλώσεις του για το reunion της «πεντάδας», ο Αργύρης Αγγέλου μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» αποκάλυψε πως σε λίγες ημέρες ξεκινάνε γυρίσματα.

«Πρώτα ο Θεός θα δούμε και το Παρά Πέντε. Αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε γυρίσματα, αφού το είπε η Σμαράγδα Καρύδη. Θα είναι ωραία να ξαναβρεθούμε, θα είναι ωραία να ξαναζήσουμε αυτή τη συνθήκη», ανέφερε αρχικά ο τηλεοπτικός «Φώτης».

«Εμένα ξέρετε τι με συγκινεί περισσότερο; Τώρα που θα βρεθούμε να κάνουμε αυτό το αφιερωματικό πράγμα, έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν όλους τους ανθρώπους και μπροστά και πίσω από τις κάμερες», συνέχισε.

«Η αλήθεια είναι όλοι όλοι οι ηθοποιοί έχουν δεχθεί με μεγάλη χαρά. Τουλάχιστον με όλους όσους έχω μιλήσει», κατέληξε ο ηθοποιός.