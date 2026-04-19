Παπακαλιάτης για Maestro: «Πήρα τηλέφωνο τον Μόργκαν Φρίμαν να τον ευχαριστήσω μετά το ποστ»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης το μεσημέρι της Κυριακής μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μίλησε μεταξύ άλλων για το Maestro.

Την ώρα που ολοκληρώνονται αυτό τον μήνα τα γυρίσματα του τέταρτου και πολυαναμενόμενου κύκλου της σειράς Maestro, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε στην ανάρτηση που είχε κάνει ο Μόργκαν Φρίμαν, αποθεώνοντας τη σειρά.

Όπως είπε, τον γνώρισε στους Παξούς, όπου ο Αμερικανός ηθοποιός έχει ιδιαίτερη σχέση με το νησί. Αυτή η σύνδεση, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά.

Έτσι ενθουσιάστηκε με το Maestro και έκανε την ανάρτηση αυτή, κάτι για το οποίο στη συνέχεια τον ευχαρίστησε τηλεφωνικά.

«Τον Μόργκαν Φρίμαν τον γνώρισα πέρυσι το καλοκαίρι στους Παξούς. Ήξερα ότι είχε έρθει πριν στους Παξούς, είχε μια σύνδεση με το νησί, το ήξερε, το αγαπούσε και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά, ήταν γιατί υπήρχε το νησί», ανέφερε αρχικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Μετά του άρεσε όντως η σειρά και έκανε μόνος του αυτό το ποστ. Μετά τον πήρα τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω», κατέληξε.