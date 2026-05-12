TV & MEDIA
TV & Media

Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλατό του Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν από το τελευταίο Late Show

Λίγο πριν πέσει η αυλαία για το Late Show, το Strike Force Five ξαναβρέθηκε στο πλατό και μετέτρεψε το αντίο του Κόλμπερτ σε σχόλιο για την κρίση του late night, το YouTube, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τον πιο εμμονικό τηλεθεατή τους: τον Ντόναλντ Τραμπ.

The LiFO team
The LiFO team
Οι παρουσιαστές του late night μαζεύτηκαν γύρω από τον Στίβεν Κόλμπερτ πριν σβήσει το Late Show Facebook Twitter
φωτογραφία: Cbs
0

Ο Στίβεν Κόλμπερτ κάλεσε τους πιο διάσημους συναδέλφους του στο πλατό του Late Show λίγες ημέρες πριν από το τέλος. Θα μπορούσε να είναι ένα συγκινητικό τηλεοπτικό reunion. Έγινε κάτι καλύτερο: μια βραδιά όπου το αμερικανικό late night κοίταξε την κρίση του στα μάτια και, φυσικά, κατέληξε να μιλάει για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλευρό του Κόλμπερτ στο επεισόδιο της Δευτέρας, επαναφέροντας την παρέα του Strike Force Five. Οι πέντε παρουσιαστές είχαν δημιουργήσει το podcast το 2023, στη διάρκεια της απεργίας στο Χόλιγουντ, για να στηρίξουν οικονομικά τα συνεργεία και τους εργαζόμενους των εκπομπών τους.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν τους ένωσε μια απεργία. Τους ένωσε ένα τέλος. Το The Late Show with Stephen Colbert ρίχνει αυλαία στις 21 Μαΐου, μετά την απόφαση της CBS να βάλει τέλος όχι μόνο στην εκπομπή του Κόλμπερτ, αλλά συνολικά στο franchise του Late Show.

Οι παρουσιαστές του late night μαζεύτηκαν γύρω από τον Στίβεν Κόλμπερτ πριν σβήσει το Late Show Facebook Twitter
φωτογραφία: Cbs

Ο Κόλμπερτ ζήτησε από τους καλεσμένους του να κάνουν την υπεράσπιση του late night. Γιατί να υπάρχει ακόμη; Γιατί να συνεχίσει να έχει θέση σε μια τηλεόραση που βλέπεται πια σε κομμάτια, σε clips, σε YouTube, σε timelines και όχι απαραίτητα την ώρα που προβάλλεται;

Ο Κίμελ απάντησε πρώτος, θυμίζοντας ότι οι εκπομπές δεν χάθηκαν απλώς επειδή άλλαξε ο τρόπος που τις βλέπει το κοινό. «Ο κόσμος μάς βλέπει στο YouTube», είπε, πριν περάσει στο αστείο που πήρε το μεγαλύτερο γέλιο: όταν ο ίδιος είχε βγει προσωρινά από τον αέρα, κάποιοι ακύρωσαν το Disney+. Γιατί, ρώτησε το κοινό, δεν ακυρώνουν τώρα το Paramount+ για τον Κόλμπερτ; «Επειδή δεν το είχατε εξαρχής;»

Και μετά ήρθε, αναπόφευκτα, ο Τραμπ. Ο Κόλμπερτ ρώτησε τους συναδέλφους του αν, όταν ξεκινούσαν στην κωμωδία, είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα έκαναν μια δουλειά για την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είχε τόσο έντονη άποψη.

Ο Κίμελ απάντησε με αναφορά στη δική του πρόσφατη σύγκρουση με τη Μελάνια Τραμπ. «Ξέρεις τι είναι ακόμα πιο παράξενο; Ότι κάνουμε μια δουλειά για την οποία έχει έντονη άποψη και η γυναίκα του», είπε. Ο Μάιερς το πήρε αμέσως: «Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αποφύγει αυτό το κομμάτι»

Ο Όλιβερ θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε, μέσα από το κοινό group chat των παρουσιαστών, ότι ο Κίμελ είχε μπει ξανά σε περιπέτειες με την Πρώτη Κυρία. Όπως είπε, υπάρχει κάτι μοναδικό στο να λαμβάνεις μήνυμα από τον Κίμελ που γράφει απλώς «ωχ» και να ακολουθεί μια φωτογραφία της Μελάνια θυμωμένης μαζί του.

Ο Μάιερς έδωσε ίσως την πιο ωραία ατάκα της βραδιάς. Είπε ότι του αρέσει όταν ο Τραμπ ανεβάζει σχόλια στο Truth Social την ώρα που προβάλλεται η εκπομπή του, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον βλέπει ζωντανά. «Εκτιμώ ότι παρακολουθεί γραμμική τηλεόραση», είπε. «Αν πρέπει να κάνω την υπεράσπιση του late night, είναι ότι οι ηγέτες του ελεύθερου κόσμου το βλέπουν την ώρα που παίζεται».

Κάτω από το αστείο, βέβαια, υπάρχει η πραγματική ιστορία. Η CBS ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2025 ότι βάζει τέλος στο Late Show, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «οικονομική». Όμως η ακύρωση της εκπομπής του Κόλμπερτ έχει συνδεθεί από πολλούς σχολιαστές με το πολιτικό βάρος που απέκτησε το late night στην εποχή Τραμπ και με τις επιχειρηματικές εξελίξεις γύρω από την Paramount και τη Skydance.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, που θα εμφανιστεί επίσης στα τελευταία επεισόδια του Κόλμπερτ, δεν μάσησε τα λόγια του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, είπε ότι ο Κόλμπερτ «πετάχτηκε έξω» για να μη δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο και χαρακτήρισε τα στελέχη του CBS «lying weasels».

Η βραδιά έκλεισε ξανά με την παρέα. Οι πέντε παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσει ένα ειδικό βίντεο-επεισόδιο του Strike Force Five στις 13 Μαΐου, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο World Central Kitchen. Όπως και το αρχικό podcast, η κίνηση μοιάζει με αστείο μεταξύ φίλων, αλλά λειτουργεί και σαν μικρή συλλογική άμυνα.


Το The Late Show with Stephen Colbert ολοκληρώνεται στις 21 Μαΐου. Αν το χθεσινό επεισόδιο έδειξε κάτι, είναι ότι το late night δεν υπερασπίζεται πια απλώς την τηλεοπτική του θέση. Υπερασπίζεται την ίδια του την ανάγκη να υπάρχει σε μια Αμερική όπου ακόμη και ο πρόεδρος, θυμωμένος ή όχι, φαίνεται να το παρακολουθεί στην ώρα του.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΛΜΠΕΡΤ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Στίβεν Κόλμπερτ: Θα γράψει νέα ταινία στον κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μετά το τέλος του Late Show

Η νέα ταινία αναμένεται να προσφέρει στους θαυμαστές μια φρέσκια ματιά σε ιστορίες που δεν είχαν δει το φως της μεγάλης οθόνης, συνδέοντας αρμονικά το παλιό με το νέο σύμπαν της Μέσης Γης
THE LIFO TEAM
«Κόβεται» το The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ: Αντιδράσεις για την απόφαση

Διεθνή / «Κόβεται» το The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ: Αντιδράσεις για την απόφαση

Ο Κόλμπερτ είναι σφοδρός επικριτής του Τραμπ, ενώ το δίκτυο μόλις συμβιβάστηκε εξωδικαστικά με τον Αμερικανό πρόεδρο και βρίσκεται σε διαδικασία μεταβίβασης - Η απόφαση «είναι καθαρά οικονομική» και δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής, ισχυρίζεται το CBS 
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

TV & Media / Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
THE LIFO TEAM
Το Adolescence σάρωσε τα BAFTA και έγινε η τηλεοπτική ιστορία της χρονιάς

TV & Media / Το Adolescence σάρωσε τα BAFTA και έγινε η τηλεοπτική ιστορία της χρονιάς

Το Adolescence ήταν ο μεγάλος νικητής των BAFTA TV Awards, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία τελετή. Ο Στίβεν Γκράχαμ τιμήθηκε με το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο 16χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
EUROVISION ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ AKYLAS ΣΑΚΗΣ

TV & Media / Eurovision: Οι υψηλότερες θέσεις που έχει κατακτήσει η Ελλάδα

Με τραγούδια που συνδύασαν την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις, η Ελλάδα πέτυχε πολλές διακρίσεις - Φέτος, όλα δείχνουν ότι ο Akylas έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή, με τις προβλέψεις να τον θέλουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κορυφή
THE LIFO TEAM
Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ γίνεται ο νέος εφιάλτης του Cape Fear

TV & Media / Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ γίνεται ο νέος εφιάλτης του Cape Fear

Το νέο τρέιλερ του Cape Fear δείχνει τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στον ρόλο του Μαξ Κέιντι, του εγκληματία που βγαίνει από τη φυλακή και επιστρέφει για εκδίκηση. Η σειρά του Apple TV, με την Έιμι Άνταμς και τον Πάτρικ Γουίλσον, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κλασικό θρίλερ που σημάδεψαν ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show μαζί με τους μεγάλους παρουσιαστές του αμερικανικού late night

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show μαζί με τους μεγάλους παρουσιαστές του αμερικανικού late night

Λίγο πριν από το φινάλε του Late Show στις 21 Μαΐου, ο Στίβεν Κόλμπερτ φέρνει στην ίδια σκηνή τους Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ, Τζον Όλιβερ και Σεθ Μάγερς, ενώ λίγες ημέρες μετά επιστρέφει και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν.
THE LIFO TEAM
 
 