Ο Τομ Κρουζ στέλνει ξανά χριστουγεννιάτικα κέικ σε φίλους και γνωστούς

Ο Τομ Κρουζ δεν ξέχασε το δικό του χριστουγεννιάτικο έθιμο. Έστειλε ξανά σε φίλους και γνωστούς από ένα κέικ καρύδας αξίας 125 δολαρίων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το λευκό κέικ bundt με καρύδα φτιάχνεται μόνο από τον φούρνο Doan's Bakery στο Λος Άντζελες και τα προηγούμενα χρόνια, οι σταρ που είχαν την τύχη να παραλάβουν ένα τέτοιο κέικ ήταν μεταξύ άλλων ο Τομ Χανκς, η Κίρστεν Ντανστ και ο Τζίμι Φάλον. Συνοδεύεται από ένα ιδιόχειρο σημείωμα που υπογράφει ο ίδιος ο Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός του «Mission Impossible» έμαθε για το εν λόγω κέικ καρύδας το 2008, όταν η Νταϊάν Κίτον το πρότεινε στην τότε σύζυγο του ηθοποιού, Κέιτ Χολμς. Το SFGate αναφέρει ότι την περίοδο των γιορτών, το εν λόγω αρτοποιείο προσλαμβάνει μάλιστα ένα μέλος του προσωπικού ειδικά για να χειρίζεται αυτές τις παραγγελίες.

Ήδη, ορισμένα από τα άτομα που βρέθηκαν στη φετινή λίστα του ηθοποιού, έχουν παραλάβει το κέικ τους.

This year's Cruise cake has arrived, looking more scrumptious than ever. Thank you @TomCruise ! pic.twitter.com/xXv4z5Gf9r — Total Film (@totalfilm) December 5, 2023

A glorious day, as the mythical Tom Cruise cake - aka Top Bun, aka Caketail, aka The Crumby - arrives at Empire Towers. Thanks, Tom! 🍰 pic.twitter.com/cgj4Fude2M — Nick de Semlyen (@NickdeSemlyen) December 7, 2023

I’m a grinch at Christmas until the Cruise Cake appears. Thanks for the highlight of the season ⁦@TomCruise⁩ pic.twitter.com/QFNtWm3Dd2 — Jane Crowther (@janevgcrowther) December 6, 2023

Πάντως, ο Τομ Κρουζ δεν δείχνει την αγάπη του για τους άλλους μόνο στέλνοντας γλυκά. Τον Νοέμβριο, επενέβη προσωπικά για να υποστηρίξει την ατζέντισσά του, αφού την απάλλαξαν από τα καθήκοντά της μετά από φιλοπαλαιστινιακές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από ΝΜΕ.com