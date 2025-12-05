Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros. και το HBO

Η Netflix επικράτησε στη «μάχη» διεκδίκησης της Warner Bros. και του HBO, ανακοινώνοντας μια συμφωνία που θα μπορούσε να ενώσει δύο από τις τρεις μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες με ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά στούντιο κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Αν η συμφωνία προχωρήσει, θα αναδιαμορφώσει εκ βάθρων το Χόλιγουντ σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη περίοδο για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Πρώτα όμως θα περάσει από σκληρό έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η Netflix ανακοίνωσε τη τεράστια συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery το πρωί της Παρασκευής. Έχει συμφωνήσει να αγοράσει το ιστορικό τηλεοπτικό και κινηματογραφικό στούντιο, καθώς και περιουσιακά στοιχεία όπως την υπηρεσία streaming HBO Max, έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων συν το χρέος.

Η Warner Bros. Discovery (WBD) δήλωσε ότι προχωρά με τα σχέδιά της να διασπαστεί σε δύο εισηγμένες εταιρείες το 2026. Όταν η διάσπαση ολοκληρωθεί,η Netflix έχει σκοπό να εξαγοράσει το «κομμάτι» Warner. Το άλλο, με την ονομασία Discovery Global, θα περιλαμβάνει το CNN και άλλα καλωδιακά κανάλια.

Η WBD υπολογίζει πλέον ότι η διάσπαση θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026.

Όμως η τεράστια συγχώνευση απέχει πολύ από το τέλος της. Οι άλλοι δύο κολοσσοί που είχαν καταθέσει προσφορές για τη WBD — η Paramount και η Comcast — ενδέχεται να συνεχίσουν να διεκδικούν την εταιρεία.

Απρόσμενη ανατροπή

Για εβδομάδες, η Paramount θεωρούνταν φαβορί στη διαδικασία διεκδίκησης της WBD. Τα στελέχη της, που επιθυμούν να αγοράσουν ολόκληρη την εταιρεία — συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών καναλιών — εμφανίζονταν βέβαια για την πρότασή τους και για τη «θετική σχέση» τους με τον πρόεδρο Τραμπ.

Όμως η Netflix αιφνιδίασε πολλούς με την επιθετικότητα των προσφορών του. Η εταιρεία streaming κατέθεσε δύο προτάσεις αυτή την εβδομάδα, οι οποίες την έφεραν μπροστά από την Paramount, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Επιπλέον, η Netflix συμφώνησε στο ίδιο υψηλό «break-up fee» που είχε προτείνει η Paramount, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Δηλαδή ο υποψήφιος αγοραστής θα πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια στη WBD αν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί.

Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί ο μεγαλύτερος αστάθμητος παράγοντας είναι η ρυθμιστική έγκριση.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα εξετάσει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Netflix και WBD και αναλυτές προβλέπουν πολιτικές και νομικές μάχες. Ήδη αρκετοί Αμερικανοί πολιτικοί εξέφρασαν ανησυχία για τη συγκέντρωση ισχύος.

«Το να μαθαίνουμε ότι η Netflix θέλει να αγοράσει τον πραγματικό του ανταγωνιστή — την επιχείρηση streaming της WBD — θα πρέπει να σημάνει συναγερμό σε όλες τις αρχές ανταγωνισμού παγκοσμίως», έγραψε ο γερουσιαστής Μάικ Λι στο X.

«Η πιθανή αυτή συμφωνία, αν προχωρήσει, εγείρει σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού — ίσως περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη εδώ και μια δεκαετία».

Η Netflix, από την πλευρά της, αναμένεται να υποστηρίξει ότι τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εταιρειών είναι συμπληρωματικά και ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει «περισσότερες ευκαιρίες για τη δημιουργική κοινότητα», όπως ανέφερε σε δελτίο Τύπου την Παρασκευή.

Ο Γκρεγκ Πίτερς, συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, δήλωσε ότι η Warner Bros. «έχει διαμορφώσει την ψυχαγωγία για περισσότερο από έναν αιώνα» και ότι «με την παγκόσμια εμβέλειά μας και το αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, μπορούμε να φέρουμε το έργο της σε ευρύτερο κοινό — προσφέροντας περισσότερες επιλογές στα μέλη μας, προσελκύοντας νέους θαυμαστές στην κορυφαία πλατφόρμα streaming μας, ενισχύοντας τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους».

Αυτό είναι το επιχείρημα. Όμως αρκετοί παράγοντες της βιομηχανίας εμφανίζονται εξαιρετικά επιφυλακτικοί.

Η Cinema United, μια ένωση που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, δήλωσε ότι η συμφωνία «αποτελεί άνευ προηγουμένου απειλή για την παγκόσμια κινηματογραφική έκθεση», δεδομένης της γνωστής απροθυμίας του Netflix να βγάζει τις ταινίες του στις αίθουσες.

Η Netflix, προβλέποντας αυτές τις αντιδράσεις, ανακοίνωσε ότι «σκοπεύει να διατηρήσει τις τρέχουσες λειτουργίες της Warner Bros. και να ενισχύσει τα δυνατά της σημεία, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών προβολών».

Με πληροφορίες από CNN