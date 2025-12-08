Η Paramount καταθέτει νέα ανταγωνιστική προσφορά για τη Warner Bros Discovery

Η Paramount Skydance κατέθεσε νέα προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε μια προσπάθεια να υπερκεράσει το σχέδιο της Netflix να αγοράσει τα στούντιο και τα δίκτυα streaming της εταιρείας.

Η Paramount, η οποία υποστηρίζεται από την οικογένεια δισεκατομμυριούχων Έλισον, δήλωσε ότι καταθέτει άμεση προσφορά προς τους μετόχους, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, για την εξαγορά του συνόλου της Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τηλεοπτικών της δικτύων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η πρότασή της αποτελεί «ανώτερη εναλλακτική» συγκριτικά με αυτήν της Netflix, προσφέροντας περισσότερα μετρητά άμεσα στους μετόχους και μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα» με την εξαγορά από τη Netflix, επισημαίνοντας ανησυχίες για τον ανταγωνισμό λόγω του μεγέθους των εταιρειών.

Η προσφορά της Paramount είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, όταν η εταιρεία άρχισε να υποβάλλει προτάσεις για την εξαγορά της Warner Bros.

Αυτό οδήγησε τελικά τη Warner Bros –ιδιοκτήτρια του HBO και κλασικών τίτλων από τα Looney Tunes έως τον Harry Potter– να ανοίξει επίσημα διαδικασία υποβολής προσφορών.

Την Παρασκευή, η Warner Bros ανέδειξε τη Netflix ως νικήτρια του διαγωνισμού, ανακοινώνοντας μια συμφωνία που αποτιμά τα στούντιο και τα δίκτυα streaming της, συμπεριλαμβανομένου του HBO, στα 83 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η διαδικασία πώλησης θα προχωρήσει μετά τον σχεδιαζόμενο διαχωρισμό (spin-off) άλλων τμημάτων του ομίλου –μεταξύ των οποίων και το CNN– σε μια ανεξάρτητη εταιρεία.

Η προσφορά της Paramount αποτιμά ολόκληρη την εταιρεία στα 108,4 δισ. δολάρια, ποσό που –όπως υποστηρίζει– αποτελεί καλύτερη συμφωνία.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο κ. Έλισον μίλησε επίσης για τα οφέλη που θα είχε το δικό του σχέδιο για τη βιομηχανία του θεάματος, υποστηρίζοντας ότι η εξαγορά της Warner Bros Discovery από τη Netflix θα έδινε υπερβολική ισχύ σε μία μόνο εταιρεία απέναντι στους ηθοποιούς και άλλους παράγοντες του κλάδου.

«Είναι μια φρικτή συμφωνία για το Χόλιγουντ», είπε.

Ο κ. Έλισον ανέφερε ότι είχε «εξαιρετικές συζητήσεις» με τον Τραμπ για τη συμφωνία και πιστεύει ότι ο πρόεδρος ενδιαφέρεται για τη διατήρηση του ανταγωνισμού.

Οποιαδήποτε εξαγορά αναμένεται να εξεταστεί προσεκτικά από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Πολλοί στη Wall Street θεωρούσαν την Paramount ισχυρό υποψήφιο αγοραστή της Warner Bros, κυρίως λόγω των σχέσεων μεταξύ του Ντέιβιντ και του Λάρι Έλισον – χρηματοδότη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – και του Τραμπ, οι οποίες αναμενόταν να διευκολύνουν τη διαδικασία.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συγκαταλέγεται μεταξύ των οικονομικών εταίρων με τους οποίους συνεργάζεται η Paramount για τη συμφωνία, σύμφωνα με έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Το σχέδιο της Paramount να αγοράσει ολόκληρη τη Warner Bros θεωρήθηκε επίσης μια ευκαιρία για επίτευξη μεγαλύτερης κλίμακας και εξοικονόμησης κόστους, τοποθετώντας τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν και στις δύο εταιρείες σε ισχυρότερη θέση.

Ο κ. Έλισον είπε ότι θεωρεί πως το σχέδιο της Warner Bros να διαχωρίσει τα παραδοσιακά της δίκτυα σε μια ανεξάρτητη εταιρεία θα τα οδηγήσει στην αποτυχία και τελικά θα αποδειχθεί λανθασμένη επιλογή για τους μετόχους.

«Πιστεύω ότι η αξία της μετοχής θα είναι πολύ χαμηλότερη από όσο ισχυρίζονται», είπε.

Οι μετοχές της Warner Bros σημείωσαν άνοδο πάνω από 6% στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας, ενώ και οι μετοχές της Paramount κινήθηκαν ανοδικά.

Αντίθετα, οι μετοχές της Netflix υποχώρησαν περισσότερο από 3%.

Η Netflix είναι η μεγαλύτερη εταιρεία streaming στον κόσμο, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές. Την Παρασκευή δήλωσε ότι πιστεύει πως η εξαγορά θα ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητές της και ότι έχει εμπιστοσύνη πως θα λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Με πληροφορίες από BBC