TV & MEDIA
TV & Media

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, «η φωνή της φύσης», γίνεται 100

Τα γενέθλια του Ατένμπορο θα εορταστούν με μια εβδομάδα ειδικών εκπομπών στο BBC, μια ζωντανή συναυλία στο Royal Albert Hall, αλλά και εκδηλώσεις σε μουσεία

The LiFO team
The LiFO team
Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, «η φωνή της φύσης», γίνεται 100 Facebook Twitter
Φωτ.: Αρχείου
0

Ο Βρετανός Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο οποίος εδώ και δεκαετίες αποτελεί την πιο γνωστή φωνή στον κόσμο όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον και του οποίου τα ντοκιμαντέρ έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, θα γιορτάσει την Παρασκευή τα 100α γενέθλιά του.

Μετά από περισσότερα από 70 χρόνια καριέρας, η αναγνωρίσιμη φωνή του Ατένμπορο είναι συνώνυμη με την ιστορία της φύσης.

Παραμένει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο σημαντικά έργα του.

Με θαυμαστές όπως η βρετανική βασιλική οικογένεια, ο Μπαράκ Ομπάμα και η ποπ σταρ Μπίλι Άιλις, το χάρισμα, το χιούμορ και η ζεστασιά του Ατένμπορο, σε συνδυασμό με το βάθος των γνώσεών του και το ταλέντο του στην αφήγηση, τον έχουν καταστήσει σούπερ σταρ της τηλεόρασης.

«Η ικανότητά σας να μεταδίδετε την ομορφιά και την ευπάθεια του φυσικού μας περιβάλλοντος παραμένει απαράμιλλη», ήταν ο τρόπος με τον οποίο η βασίλισσα Ελισάβετ συνόψισε τα επιτεύγματά του το 2019.

Το περιβάλλον μέσα από την αφήγηση του Ατένμπορο

Οι ταινίες του Ατένμπορο έχουν μεταδώσει το θαύμα, αλλά και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου, σε θεατές σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των σκηνών που ξεχωρίζουν είναι η συνάντησή του με δύο παιχνιδιάρικους νεαρούς γορίλες των βουνών που σκαρφάλωσαν πάνω του κατά τη διάρκεια της ιστορικής σειράς του 1979 «Life on Earth».

Επίσης, κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό του με την συνεργασία μιας ομάδας από όρκες που κυνηγούσαν μια φώκια, δημιουργώντας κύματα για να σπάσουν τον πάγο, ενώ η αφήγησή του το 2012 για την ιστορία του «Lonesome George», της τελευταίας χελώνας του νησιού Πίντα, συγκίνησε τους ακροατές.

«Είναι περίπου 80 ετών και οι αρθρώσεις του έχουν αρχίσει να τον πονάνε – όπως και εμένα, άλλωστε», είπε ο Ατένμπορο, που τότε ήταν 86 ετών.

Ο θάνατος του George, δύο εβδομάδες μετά τη βιντεοσκόπησή του, σηματοδότησε την εξαφάνιση του είδους του.

Ενώ ο Ατένμπορο έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε πολλές εθνικές δημοσκοπήσεις δημοτικότητας, έχοντας ανακηρυχθεί ο πιο θαυμαστός άνδρας της χώρας και το μεγαλύτερο ζωντανό βρετανικό πολιτιστικό σύμβολο, οι φίλοι του λένε ότι παραξενεύεται όταν τον αποκαλούν «εθνικό θησαυρό».

«Αισθάνεται ότι είχε τη μοναδική ευκαιρία να γίνει η φωνή της φύσης, να μιλήσει σε όλους για τα θαύματα της φύσης», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Γκάντον, τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Ατένμπορο.

Καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε και η απειλή για μεγάλο μέρος του πλανήτη έγινε πιο επείγουσα, ο Ατένμπορο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του ’90 στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η υπερπαραγωγή του «Blue Planet 2» του 2017, η οποία ανέδειξε τη μάστιγα του πλαστικού στους ωκεανούς, σημείωσε μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στη βρετανική τηλεόραση, προτού πωληθεί σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο.

Τα άλμπατρος που τάιζαν χωρίς να το γνωρίζουν τα νεογνά τους με πλαστικά που είχαν ψαρέψει από τον ωκεανό συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και οδήγησαν τη βρετανική κυβέρνηση και μεγάλους λιανοπωλητές να ανακοινώσουν μέτρα για τη μείωση της χρήσης πλαστικών.

«Πιστεύω ότι κάθε άτομο που έχει δει οτιδήποτε έχει κάνει ο Σερ Ντέιβιντ έχει εμπνευστεί να νοιάζεται για τη φύση», δήλωσε ο Νταγκ Γκαρ, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

Εορτασμοί για τα γενέθλια του Ατένμπορο

Στη Βρετανία, τα 100ά γενέθλια του Ατένμπορο γιορτάζονται με μια εβδομάδα ειδικών εκπομπών στο BBC, μια ζωντανή συναυλία στο Royal Albert Hall, εκδηλώσεις σε μουσεία, περιπάτους στη φύση και δενδροφυτεύσεις.

Στις εκπομπές περιλαμβάνεται και η νέα του σειρά «Secret Garden». Στα 99 του χρόνια, παραμένει ενεργά αφοσιωμένος στη δημιουργία προγραμμάτων, όπως αναφέρουν συνάδελφοί του από το BBC, καθοδηγούμενος από την αστείρευτη περιέργειά του και τη χαρά του να αφηγείται ιστορίες.

«Αυτός είναι ο τυπικός Ντέιβιντ. Κάνει τα πάντα πραγματικά απολαυστικά», δήλωσε ο Μάικ Σάλισμπερι, ο οποίος έχει εργαστεί ως παραγωγός σε πολλά ντοκιμαντέρ του Ατένμπορο.

Γεννημένος στις 8 Μαΐου 1926, ο Ατένμπορο πέρασε την παιδική του ηλικία συλλέγοντας απολιθώματα, έντομα και ιππόκαμπους.

Η καριέρα του στο BBC ξεκίνησε το 1954, όταν παρουσίασε το «Zoo Quest», στο πλαίσιο του οποίου ταξίδευε σε απομακρυσμένα μέρη του κόσμου και έφερνε ζώα στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχε αναρριχηθεί στη θέση του υπεύθυνου προγραμμάτων στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, αλλά αποφάσισε ότι ήθελε να επιστρέψει στη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη φύση.

Το «Life on Earth», που προβλήθηκε το 1979 όταν ήταν 52 ετών, τον έκανε γνωστό σε όλους. Έγραψε ολόκληρο το σενάριο διάρκειας 13 ωρών και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για τρία χρόνια για να διηγηθεί την ιστορία της εξέλιξης από τους απλούς οργανισμούς μέχρι τον άνθρωπο.

Ακολούθησαν δεκάδες ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων τα «Blue Planet», «Frozen Planet» και «Dynasties». Με το πέρασμα των δεκαετιών, η αίσθηση ότι έπρεπε να δράσει γινόταν όλο και πιο έντονη.

«Πώς θα μπορούσα να κοιτάξω τα εγγόνια μου στα μάτια και να τους πω ότι ήξερα τι συνέβαινε στον κόσμο και δεν έκανα τίποτα;», είπε ο Ατένμπορο.

Με πληροφορίες από Reuters

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Πολιτισμός / Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
THE LIFO TEAM
Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο πιστεύει πως η νέα ταινία του θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του πλανήτη

Περιβάλλον / Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Μετά από 100 χρόνια στον πλανήτη, το πιο σημαντικό μέρος βρίσκεται στη θάλασσα»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο παρουσιάζει τη νέα του ταινία Ocean η οποία υποστηρίζει ότι ο ωκεανός αποτελεί τον μεγαλύτερο σύμμαχο της ανθρωπότητας απέναντι στην κλιματική καταστροφή
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Stephen Colbert μιλά για το τέλος του Late Show και την πολιτική πίεση στο late-night

TV & Media / Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρετά το The Late Show: «Κάτι άλλαξε»

Λίγες εβδομάδες πριν από το τελευταίο επεισόδιο του Late Show, ο Stephen Colbert μίλησε στους New York Times για την ακύρωση της εκπομπής από το CBS, την οικονομική κρίση του late-night και τις υποψίες ότι η απόφαση επηρεάστηκε από το πολιτικό περιβάλλον γύρω από τον Donald Trump.
THE LIFO TEAM
 
 