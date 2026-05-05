Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, «η φωνή της φύσης», γίνεται 100

Ο Βρετανός Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο οποίος εδώ και δεκαετίες αποτελεί την πιο γνωστή φωνή στον κόσμο όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον και του οποίου τα ντοκιμαντέρ έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, θα γιορτάσει την Παρασκευή τα 100α γενέθλιά του.

Μετά από περισσότερα από 70 χρόνια καριέρας, η αναγνωρίσιμη φωνή του Ατένμπορο είναι συνώνυμη με την ιστορία της φύσης.

Παραμένει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο σημαντικά έργα του.

Με θαυμαστές όπως η βρετανική βασιλική οικογένεια, ο Μπαράκ Ομπάμα και η ποπ σταρ Μπίλι Άιλις, το χάρισμα, το χιούμορ και η ζεστασιά του Ατένμπορο, σε συνδυασμό με το βάθος των γνώσεών του και το ταλέντο του στην αφήγηση, τον έχουν καταστήσει σούπερ σταρ της τηλεόρασης.

«Η ικανότητά σας να μεταδίδετε την ομορφιά και την ευπάθεια του φυσικού μας περιβάλλοντος παραμένει απαράμιλλη», ήταν ο τρόπος με τον οποίο η βασίλισσα Ελισάβετ συνόψισε τα επιτεύγματά του το 2019.

Το περιβάλλον μέσα από την αφήγηση του Ατένμπορο

Οι ταινίες του Ατένμπορο έχουν μεταδώσει το θαύμα, αλλά και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου, σε θεατές σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των σκηνών που ξεχωρίζουν είναι η συνάντησή του με δύο παιχνιδιάρικους νεαρούς γορίλες των βουνών που σκαρφάλωσαν πάνω του κατά τη διάρκεια της ιστορικής σειράς του 1979 «Life on Earth».

Επίσης, κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό του με την συνεργασία μιας ομάδας από όρκες που κυνηγούσαν μια φώκια, δημιουργώντας κύματα για να σπάσουν τον πάγο, ενώ η αφήγησή του το 2012 για την ιστορία του «Lonesome George», της τελευταίας χελώνας του νησιού Πίντα, συγκίνησε τους ακροατές.

«Είναι περίπου 80 ετών και οι αρθρώσεις του έχουν αρχίσει να τον πονάνε – όπως και εμένα, άλλωστε», είπε ο Ατένμπορο, που τότε ήταν 86 ετών.

Ο θάνατος του George, δύο εβδομάδες μετά τη βιντεοσκόπησή του, σηματοδότησε την εξαφάνιση του είδους του.

Ενώ ο Ατένμπορο έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε πολλές εθνικές δημοσκοπήσεις δημοτικότητας, έχοντας ανακηρυχθεί ο πιο θαυμαστός άνδρας της χώρας και το μεγαλύτερο ζωντανό βρετανικό πολιτιστικό σύμβολο, οι φίλοι του λένε ότι παραξενεύεται όταν τον αποκαλούν «εθνικό θησαυρό».

«Αισθάνεται ότι είχε τη μοναδική ευκαιρία να γίνει η φωνή της φύσης, να μιλήσει σε όλους για τα θαύματα της φύσης», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Γκάντον, τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Ατένμπορο.

Καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε και η απειλή για μεγάλο μέρος του πλανήτη έγινε πιο επείγουσα, ο Ατένμπορο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του ’90 στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η υπερπαραγωγή του «Blue Planet 2» του 2017, η οποία ανέδειξε τη μάστιγα του πλαστικού στους ωκεανούς, σημείωσε μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στη βρετανική τηλεόραση, προτού πωληθεί σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο.

Τα άλμπατρος που τάιζαν χωρίς να το γνωρίζουν τα νεογνά τους με πλαστικά που είχαν ψαρέψει από τον ωκεανό συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και οδήγησαν τη βρετανική κυβέρνηση και μεγάλους λιανοπωλητές να ανακοινώσουν μέτρα για τη μείωση της χρήσης πλαστικών.

«Πιστεύω ότι κάθε άτομο που έχει δει οτιδήποτε έχει κάνει ο Σερ Ντέιβιντ έχει εμπνευστεί να νοιάζεται για τη φύση», δήλωσε ο Νταγκ Γκαρ, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

Εορτασμοί για τα γενέθλια του Ατένμπορο

Στη Βρετανία, τα 100ά γενέθλια του Ατένμπορο γιορτάζονται με μια εβδομάδα ειδικών εκπομπών στο BBC, μια ζωντανή συναυλία στο Royal Albert Hall, εκδηλώσεις σε μουσεία, περιπάτους στη φύση και δενδροφυτεύσεις.

Στις εκπομπές περιλαμβάνεται και η νέα του σειρά «Secret Garden». Στα 99 του χρόνια, παραμένει ενεργά αφοσιωμένος στη δημιουργία προγραμμάτων, όπως αναφέρουν συνάδελφοί του από το BBC, καθοδηγούμενος από την αστείρευτη περιέργειά του και τη χαρά του να αφηγείται ιστορίες.

«Αυτός είναι ο τυπικός Ντέιβιντ. Κάνει τα πάντα πραγματικά απολαυστικά», δήλωσε ο Μάικ Σάλισμπερι, ο οποίος έχει εργαστεί ως παραγωγός σε πολλά ντοκιμαντέρ του Ατένμπορο.

Γεννημένος στις 8 Μαΐου 1926, ο Ατένμπορο πέρασε την παιδική του ηλικία συλλέγοντας απολιθώματα, έντομα και ιππόκαμπους.

Η καριέρα του στο BBC ξεκίνησε το 1954, όταν παρουσίασε το «Zoo Quest», στο πλαίσιο του οποίου ταξίδευε σε απομακρυσμένα μέρη του κόσμου και έφερνε ζώα στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχε αναρριχηθεί στη θέση του υπεύθυνου προγραμμάτων στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, αλλά αποφάσισε ότι ήθελε να επιστρέψει στη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη φύση.

Το «Life on Earth», που προβλήθηκε το 1979 όταν ήταν 52 ετών, τον έκανε γνωστό σε όλους. Έγραψε ολόκληρο το σενάριο διάρκειας 13 ωρών και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για τρία χρόνια για να διηγηθεί την ιστορία της εξέλιξης από τους απλούς οργανισμούς μέχρι τον άνθρωπο.

Ακολούθησαν δεκάδες ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων τα «Blue Planet», «Frozen Planet» και «Dynasties». Με το πέρασμα των δεκαετιών, η αίσθηση ότι έπρεπε να δράσει γινόταν όλο και πιο έντονη.

«Πώς θα μπορούσα να κοιτάξω τα εγγόνια μου στα μάτια και να τους πω ότι ήξερα τι συνέβαινε στον κόσμο και δεν έκανα τίποτα;», είπε ο Ατένμπορο.

Με πληροφορίες από Reuters