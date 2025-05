Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Μετά από 100 χρόνια στον πλανήτη, το πιο σημαντικό μέρος βρίσκεται στη θάλασσα»

Μία ανάσα πριν τα 99α γενέθλιά του, ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο παρουσιάζει αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως μία από τις σημαντικότερες ταινίες της καριέρας του.

Ο λόγος για το Ocean που όπως εξηγεί ο ίδιος, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάσωση της βιοποικιλότητας και στην προστασία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.

«Μετά από σχεδόν 100 χρόνια πάνω στον πλανήτη, καταλαβαίνω πλέον ότι το πιο σημαντικό μέρος της Γης δεν βρίσκεται στην ξηρά, αλλά στη θάλασσα», δηλώνει ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο.

Η ταινία υποστηρίζει ότι ο ωκεανός αποτελεί το σύστημα υποστήριξης της ζωής στον πλανήτη και τον μεγαλύτερο σύμμαχο της ανθρωπότητας απέναντι στην κλιματική καταστροφή. Παρουσιάζει πώς οι ωκεανοί του κόσμου βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Η ταινία καταγράφει πώς η κατάσταση των ωκεανών και η κατανόησή μας για το πώς λειτουργούν έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής του σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο.

A life like no other. David Attenborough talks about his first experience below the waves 🤿



OCEAN WITH DAVID ATTENBOROUGH

In Cinemas from May 8, with exclusive footage and interviews on the making of the film

🎟️ Book now: https://t.co/7c1ErPNxz3#OceanFilm #DavidAttenborough pic.twitter.com/N5pjILuYya