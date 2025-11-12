«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Κυκλοφόρησε το teaser trailer

Το πρώτο teaser trailer για το πολυαναμενόμενο sequel «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» μόλις κυκλοφόρησε.

Με φόντο το τραγούδι της Madonna «Vogue», το teaser δεν αποκαλύπτει τίποτα για την πλοκή της ταινίας.

Στο σύντομο βίντεο, η Αν Χάθαγουεϊ ως Andy Sachs μπαίνει σε έναν ανελκυστήρα πίσω από τη Μέριλ Στριπ ως Miranda Priestly, η οποία τη ρωτά με χαρακτηριστικό ύφος: «Άργησες αρκετά, ε;»

Η ταινία αποτελεί τη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας του 2006 που διαδραματιζόταν στον κόσμο της μόδας, με πρωταγωνιστές τους: Στριπ, Χάθαγουεϊ, Μπλαντ και Τούτσι, οι οποίοι επιστρέφουν όλοι για το sequel.

Η νέα ιστορία αναμένεται να εστιάσει στην οπτική της Miranda Priestly, της ισχυρής αρχισυντάκτριας ενός περιοδικού μόδας, καθώς αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης βιομηχανίας.

Η πρώτη ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger (2003), παρακολουθούσε την Andy, μια νεαρή απόφοιτη δημοσιογραφίας, στη Νέα Υόρκη, καθώς ξεκινούσε τη δύσκολη δουλειά της ως βοηθός της απαιτητικής Priestly.

Η συνέχεια του φιλμ έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026 και στο καστ συμμετέχουν οι: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak και Conrad Ricamora, ενώ Tracie Thoms και Tibor Feldman επιστρέφουν επίσης στους ρόλους τους.

Η Lady Gaga αναμένεται να εμφανιστεί στην ταινία, καθώς έχει ήδη εντοπιστεί στα γυρίσματα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ξανά ο David Frankel, από σενάριο της Aline Brosh McKenna, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Wendy Finerman και Karen Rosenfelt.