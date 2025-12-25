Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο τα ρούχα είναι γύρω στις 40.000 ευρώ» - Τι φέρεται να οφείλει στον επιχειρηματία

Παράλληλα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, η υπόθεση αυτή έχει πλέον και μία οικονομική πλευρά.

Εκτός από την καταγγελία του 21χρονου τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου εναντίον του, υπάρχει και μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου, με τον οποίο συνεργάζονταν την προηγούμενη σεζόν.

Ο γνωστός επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι υπάρχουν χρήματα που του οφείλονται και δεν έχουν ακόμα πληρωθεί, με τον δικηγόρο του να ξεκαθαρίζει μέσω εξώδικης δήλωσης, ότι δεν πρόκειται για εκβιασμό (όπως υποστηρίζει ο γνωστός τραγουδιστής), αλλά για διεκδίκηση χρημάτων που θεωρεί ότι του οφείλονται.

Μιλώντας σε εκπομπή του Alpha, ο δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε αρχικά πως «η καταγγελία για εκβίαση είναι άδικη, αδικαιολόγητη και ουσιαστικά αβάσιμη», τονίζοντας ότι ο εντολέας του ζητά μόνο την επιστροφή χρημάτων που δόθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε προφορική συμφωνία από τον Φεβρουάριο για εμφανίσεις την άνοιξη και για πλήρη συνεργασία τη σεζόν 2025-2026 στο νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του κ. Παπαγεωργίου.

Πλέον, βασικό ζήτημα αφορά μια προκαταβολή για μελλοντική συνεργασία, η οποία τελικά επιστράφηκε στα μέσα με τέλη Οκτωβρίου, μετά από αρκετές υπενθυμίσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του επιχειρηματία, αυτό το ποσό δεν καλύπτει όλα τα χρήματα που ακόμα οφείλονται.

Η πλευρά του επιχειρηματία λέει ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο δόθηκαν σημαντικά χρήματα για την καθημερινή υποστήριξη του καλλιτέχνη, όπως για οικιακή βοηθό, έξοδα διαβίωσης, φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο και για αγορές ρούχων από το Παρίσι αξίας περίπου 40.000 ευρώ. Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος, αυτά τα ρούχα δεν ήταν δώρα, αλλά επαγγελματικές ανάγκες για τη συνεργασία τους.

Συνολικά, τα χρήματα που φαίνεται να παραμένουν οφειλόμενα φτάνουν περίπου τις 200.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η προκαταβολή που έχει ήδη επιστραφεί. Ακόμα κι αν για κάποια έξοδα δεν υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να τα επιβεβαιώσουν.