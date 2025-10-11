«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Η Lady Gaga θα εμφανιστεί στο πολυαναμενόμενο sequel

Η Lady Gaga πρόκειται να εμφανιστεί στο επερχόμενο sequel της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Αφού ολοκλήρωσε τέσσερις sold-out εμφανίσεις στο O2 Arena του Λονδίνου, η Gaga εντοπίστηκε από θαυμαστές στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της συνέχειας της επιτυχημένης κωμωδίας του 2006 με πρωταγωνίστριες τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» σηματοδοτεί την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Gaga μετά το «Joker: Folie à Deux». Νωρίτερα φέτος, είχε κάνει και ένα cameo στη σειρά του Netflix «Wednesday».

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger (2003) και ακολουθεί τη νεαρή δημοσιογράφο Andrea “Andy” Sachs (Χάθαγουεϊ), που προσλαμβάνεται στο περιοδικό μόδας Runway και βρίσκεται στο έλεος της απαιτητικής αρχισυντάκτριάς της, Miranda Priestly (Στριπ), με όλες τις ιδιοτροπίες και τις ψυχρές της ματιές.

Το βιβλίο είναι “roman à clef”, δηλαδή βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα· η Weisberger είχε εργαστεί για λίγο ως βοηθός της Άννα Γουίντορ στη Vogue.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής για τη συνέχεια δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, η ιστορία ακολουθεί τη Miranda καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την καριέρα της μέσα στην πτώση της παραδοσιακής εκδοτικής βιομηχανίας. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπη με την πρώην βοηθό της, Emily (Μπλαντ), που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε όμιλο πολυτελείας – έναν διαφημιστικό κολοσσό του οποίου τα κονδύλια χρειάζεται απεγνωσμένα η Miranda.

Δεν είναι σαφές πώς θα εμπλακεί η Andy (Χάθαγουεϊ) στην ιστορία· στο τέλος της πρώτης ταινίας εγκατέλειψε το Runway για να δουλέψει σε εφημερίδα, αλλά φαίνεται πως επιστρέφει στον κόσμο της μόδας.

Πρόσφατα, οι Στριπ και Τούτσι εντοπίστηκαν στην πρώτη σειρά του σόου Dolce & Gabbana κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου. Εκεί, η Στριπ (ως Miranda) και η Άννα Γουίντορ δημιούργησαν μια viral στιγμή, καθώς οι δύο «divas» της μόδας συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Ο David Frankel (σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας) και η Aline Brosh McKenna (σεναριογράφος) επιστρέφουν στο ίδιο πόστο. Παραγωγός είναι ξανά η Karen Rosenfelt. Νέα πρόσωπα στο καστ είναι οι Kenneth Branagh (ως σύζυγος της Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet και Simone Ashley, ενώ οι Tibor Feldman και Tracie Thoms επιστρέφουν στους ρόλους τους.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου 2026, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή.

Με πληροφορίες από Variety