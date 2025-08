Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Νέα πλάνα με τη Μέριλ Στριπ και τον «Νάιτζελ»

Νέα πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» κυκλοφόρησαν.

Οι νέες φωτογραφίες δείχνουν το καστ να παρευρίσκεται σε μια εκδήλωση τύπου Met Gala με θέμα «Spring Florals» ενώ πανό στα γυρίσματα έκαναν μια αναφορά σε διάσημη ατάκα από την πρώτη ταινία του 2006.

Η φράση «Florals; Για την άνοιξη; Πρωτοποριακό» είναι μια διάσημη ατάκα από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», που χρησιμοποιείται συχνά για να εκφράσει μια σαρκαστική ή ειρωνική άποψη για κάτι που θεωρείται προφανές.

Στις εικόνες, φαίνονται η Μέριλ Στριπ ως «Μιράντα Πρίσλεϊ» με τον πιστό βοηθό της, Στάνλεϊ Τούτσι ως «Νάιτζελ», να πλαισιώνονται από το καστ ενώ πηγαίνουν σε μια εκδήλωση τύπου Met Gala.

Την Παρασκευή (1/8), η Στριπ και ο Τούτσι, μαζί με πολλούς άλλους ηθοποιούς, φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τη συνέχεια της αρχικής ταινίας του 2006 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη.

Η Μέριλ Στριπ φοράει ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με ασύμμετρο ντεκολτέ και ο Στάνλεϊ Τούτσι φορά ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με ένα παπιγιόν με πουά, ένα ασπρόμαυρο ριγέ κασκόλ και τα κλασικά μαύρα γυαλιά του.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να περπατούν χέρι-χέρι κατεβαίνοντας τα σκαλιά του μουσείου ενώ υπήρχαν πανό έξω από τον χώρο, κάνοντας αναφορά στη διάσημη ατάκα από την πρώτη ταινία.

The Met Gala, but make it cinema 🎥 👠 Meryl Streep, Stanley Tucci, Ashley Simone, Ashley Graham, and Ciara filmed a Met Gala scene for The Devil wears Prada last night! pic.twitter.com/CfDbKcDYFi