Ο Βίγκο Μόρτενσεν εμφανίστηκε στα γυρίσματα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με μαυρισμένο μάτι μετά από ατύχημα στο σερφ

Αν κανείς παρακολουθήσει την σκηνή των Ορυχείων της Μόρια στη «Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», μπορεί να παρατηρήσει για πρώτη φορά ότι ο Άραγκορν, τον οποίο υποδύθηκε Βίγκο Μόρτενσεν, είναι γυρισμένος στο πλάι, στο μεγαλύτερο μέρος της σκηνής.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μόρτενσεν είχε ένα ατύχημα ενώ έκανε σέρφινγκ στη μέση της παραγωγής και εμφανίστηκε στο πλατό με ένα πρησμένο και μαυρισμένο μάτι.

Το ατύχημα του Βίγκο Μόρτενσεν

«Το θέμα με αυτές τις ταινίες, φυσικά, είναι ότι τις γυρίσαμε και τις τρεις ταυτόχρονα και μετά με έναν μπερδεμένο τρόπο», ανέφερε ο Πίτερ Τζάκσον στην εισαγωγή του βίντεο για την επανακυκλοφορία των ταινιών (μέσω του Entertainment Weekly). «Έτσι, μια μέρα γυρίζαμε ένα κομμάτι από το «The Fellowship», δηλαδή τη Δευτέρα. Την Τρίτη, γυρίζαμε μια σκηνή από τη [δεύτερη ταινία] «The Two Towers», την Τετάρτη, ξαναγυρίζαμε στο «Fellowship», την Πέμπτη στο [τελευταίο μέρος] «The Return of the King». Οπότε, για εμάς ήταν πραγματικά μια μόνο ταινία».

«Έτσι, και στη σκηνή στα Ορυχεία της Μόρια, το άλλο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι όλοι εμφανιστήκαμε για να γυρίσουμε τη σκηνή», συνεχίζει ο Τζάκσον. «Ο Βίγκο είχε βγει το Σαββατοκύριακο και έκανε σέρφινγκ, όπου τραυματίστηκε, καθώς η σανίδα αναποδογύρισε στον αέρα και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Έτσι, έρχεται και το μάτι του είναι πρησμένο, μαυρισμένο, κλειστό, σαν να έχει χτυπηθεί από γροθιά μποξέρ, και λέει: «Συγγνώμη, Πίτερ. Συγγνώμη». Και εγώ είπα: «Ω, Θεέ μου». Έτσι, θα δείτε ότι το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τον τραβήξω από το πλάι. Δεν μπορούσα να τον τραβήξω [από μπροστά]».

Το «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» γιορτάζει την 25η επέτειο από την έναρξη της τριλογίας.

Με πληροφορίες από Variety