Ιράν: Ο Τραμπ λέει πως όλοι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ είναι νεκροί

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανικός στρατός έχει σημειώσει επιτυχία εναντίον πολλών ναυτικών και αεροπορικών στόχων στο Ιράν, λέγοντας ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν εξουδετερωθεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε από το Οβάλ Γραφείο εν μέσω της συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που η Ουάσινγκτον είχε σκεφτεί ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία της χώρας μετά το τέλος του πολέμου είναι νεκροί.

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που σκεφτόμασταν (για ηγέτες) είναι νεκροί... Και τώρα έχουμε μια άλλη ομάδα (ηγετών). Μπορεί να είναι κι αυτοί νεκροί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι το «χειρότερο σενάριο» για το Ιράν θα ήταν η εμφάνιση ενός ηγέτη «τόσο κακού» όσο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο, την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε ότι διέταξε την επίθεση εναντίον του Ιράν επειδή «είχα την αίσθηση» ότι το Ιράν θα επιτίθετο στις ΗΠΑ καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό τους πρόγραμμα είχαν βρεθεί σε τέλμα. Δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για αυτόν τον ισχυρισμό.

«Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο πήγαιναν οι διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι (το Ιράν) θα επιτίθετο πρώτο. Και δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Οπότε ίσως ανάγκασα το Ισραήλ να παρέμβει. Αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Κι εμείς ήμασταν έτοιμοι», τόνισε.

Πριν από την έναρξη της επίθεσης Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο, η Τεχεράνη ανέμενε αυτή την εβδομάδα έναν νέο γύρο συνομιλιών με απεσταλμένους των ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη.

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους, αλλά προέβλεψε ότι η Τεχεράνη τελικά θα χάσει αυτή την ικανότητα λόγω μιας συνεχιζόμενης επίθεσης εναντίον του.

«Έχουν εκτοξεύσει πολλούς από αυτούς και εμείς εξουδετερώνουμε πολλούς», είπε.