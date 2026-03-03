Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Χιλιάδες κατέκλυσαν την Τρίτη τους δρόμους μιας πόλης στο νότιο Ιράν, ακολουθώντας την κηδεία των θυμάτων μιας αεροπορικής επιδρομής σε δημοτικό σχολείο θηλέων. Το πλήγμα συγκαταλέγεται στις πλέον θανατηφόρες επιθέσεις της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Ο βομβαρδισμός του σχολείου, που σημειώθηκε το Σάββατο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 175 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν μαθήτριες που βρίσκονταν στις τάξεις του σχολείου στην πόλη Μινάμπ. Πλήθος βίντεο και εικόνων ότι τουλάχιστον το μισό του διώροφου κτιρίου ισοπεδώθηκε από την έκρηξη.

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύρραξη που μαίνεται στη Μέση Ανατολή από το Σάββατο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν —σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ— και η Τεχεράνη απάντησε με κύματα αντιποίνων από ρουκέτες και drones εναντίον διαφόρων χωρών της περιοχής.

Πριν από την κηδεία στο Μινάμπ την Τρίτη, εργάτες έσκαβαν σειρές τάφων σε ένα νεκροταφείο περίπου οκτώ χιλιόμετρα από το δημοτικό σχολείο. Η νεκρική πομπή περικύκλωσε ένα φορτηγό φορτωμένο με φέρετρα, ενώ το πλήθος θρηνούσε γοερά, ραίνοντας τις σορούς με γλυκά και ροδοπέταλα. Αεροφωτογραφίες κατέγραψαν τη στιγμή που τα φέρετρα τοποθετούνταν στους τάφους, ενώ βίντεο έδειξαν το πλήθος να συμμετέχει σε προσευχές και να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μια φωτογραφία του ιρανικού τμήματος ξένων μέσων ενημέρωσης, δείχνει τάφους να σκάβονται για τα θύματα της επίθεσης σε ένα δημοτικό σχολείο

Το σχολείο βρισκόταν δίπλα σε ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Αν και το κτίριο αποτελούσε κάποτε τμήμα της στρατιωτικής εγκατάστασης, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι από το 2016 είχε περιτοιχιστεί και είχε αποκοπεί πλήρως από τη βάση.

Παρόλο που καμία κυβέρνηση (ΗΠΑ ή Ισραήλ) δεν παραδέχτηκε άμεσα το πλήγμα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε το Σάββατο πως «είναι ενήμερη για αναφορές που αφορούν απώλειες αμάχων» και τις εξετάζει.

Η επίθεση στο Shajarah Tayyebeh ήταν μία από τις δύο που φέρεται να έπληξαν σχολεία το Σάββατο. Ένα δεύτερο πλήγμα αναφέρθηκε στο Λύκειο Hedayat της Τεχεράνης, στην περιοχή Narmak, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο μαθητές.

Η εσκεμμένη επίθεση σε σχολεία, νοσοκομεία ή άλλες μη στρατιωτικές υποδομές αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ακόμη και αν τέτοιες δομές χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, το διεθνές δίκαιο και ο Ερυθρός Σταυρός ορίζουν ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές οφείλουν να αποφεύγουν ή να ελαχιστοποιούν τη βλάβη προς τους αμάχους.