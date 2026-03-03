ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η έκθεση στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος μετά το «ναι» του Συμβουλίου Μουσείων

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρει πως η ταχεία πρόοδος στην τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές Τατοΐου κατέστησε αναγκαίο τον εμπλουτισμό και την τροποποίηση της αρχικής μελέτης, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη πληρότητα η σημασία των ευρημάτων

Άποψη του σαλονιού/Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού
Συνεχίζεται η προετοιμασία της έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μετά τη σημερινή θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων επί της επικαιροποιημένης μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός, η ταχεία πρόοδος στην τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές Τατοΐου κατέστησε αναγκαίο τον εμπλουτισμό και την τροποποίηση της αρχικής μελέτης, η οποία είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2025, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη πληρότητα το εύρος και η σημασία των ευρημάτων.

Άποψη του σαλονιού της Όλγας/Φωτογραφία αρχείου: ΥΠΠΟ
Υπνοδωμάτιο Γεωργίου Α'/Φωτογραφία αρχείου: ΥΠΠΟ
Γραφείο Γεωργίου Α'/Φωτογραφία αρχείου: ΥΠΠΟ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού διαχειρίζονται περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία εντοπίστηκαν σε μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και σε ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες φύλαξης.

Αντικείμενα στο σαλόνι της Όλγας/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
Αναμνηστικά Αλεξάνδρου/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
Νυφικό Φρειδερίκης/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
Φορέματα Άννας Μαρίας, Σοφίας και Ειρήνης/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
Προθήκη με στρατιωτικά ενδύματα στο υπνοδωμάτιο του Γεωργίου Α'
Σερβίτσια Παύλου και Κωνσταντίνου Β'/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
Ποδήλατο Κωνσταντίνου Α'
Πρόκειται κυρίως για αντικείμενα που προέρχονται από το Ανάκτορο και τις εγκαταστάσεις του Κτήματος Τατοΐου, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι σημαντικός αριθμός τους ανήκε και σε άλλες επαύλεις της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, τα αντικείμενα που θα επιλεγούν για να παρουσιαστούν στο κοινό διαθέτουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία και θα συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής και της λειτουργίας του πρώην βασιλικού κτήματος.

Ολόκληρη η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Προχωρεί απρόσκοπτα η έκθεση στο Ανάκτορο του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, μετά την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων επί της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής. Καθώς εξελίσσεται, με γοργούς ρυθμούς η τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές του Τατοΐου, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προέκυψε η ανάγκη του εμπλουτισμού και της τροποποίησης της μουσειολογικής και της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής, η οποία είχε ήδη εξετασθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων, τον Ιούλιο 2025. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν να διαχειριστούν περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, εκ των οποίων τα περισσότερα βρέθηκαν σε όχι ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και σε ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες. Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα προέρχονται από το Ανάκτορο και τις εγκαταστάσεις του Κτήματος, ενώ πολλά εξ αυτών τεκμηριώνεται ότι ανήκαν σε άλλες επαύλεις της τ. βασιλικής οικογένειας. Το σύνολο των αντικειμένων που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση έχουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία».

