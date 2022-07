Το Κρεμλίνο μπλόκαρε και τη νέα έκδοση της Novaïa Gazeta

Οι ρωσικές αρχές μπλόκαραν σήμερα την ιστοσελίδα της νέας έκδοσης της ανεξάρτητης εφημερίδας Novaïa Gazeta.

Η εφημερίδα είχε αναγκαστεί τον περασμένο Μάρτιο να διακόψει την έκδοσή της, εν μέσω της καταστολής κάθε επικριτικής φωνής από το Κρεμλίνο.

Στις 15 Ιουλίου, η σύνταξη της εφημερίδας Novaïa Gazeta, με διευθυντή, τον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης, Ντμίτρι Μουράτοφ, εξέδωσε έντυπο περιοδικό που συνοδευόταν από ηλεκτρονική έκδοση σε νέα ιστοσελίδα με τον τίτλο Novaïa Rasskaz-Gazeta.

Το πρώτο φύλλο περιέχει αναλύσεις σχετικά με τον ολοκληρωτισμό και την ιδεολογία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αλλά, μία εβδομάδα αργότερα, η ρωσική αρχή εποπτείας των τηλεπικοινωνιών μπλόκαρε την νέα ιστοσελίδα με απαίτηση της εισαγγελίας. Σήμερα, η ιστοσελίδα δεν είναι προσβάσιμη στην Ρωσία χωρίς δίκτυο VPN.

«Η ιστοσελίδα μας φονεύθηκε εν τη γενέσει της. Κρατήσαμε επτά μέρες και εννέα ώρες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η συντακτική ομάδα, η οποία διευκρινίζει ότι η ρωσική εισαγγελία την κατηγορεί, χωρίς στοιχεία, για την δυσφήμηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ένα νέο αδίκημα που θεσμοθετήθηκε τον Μάρτιο για να φιμώσει και την παραμικρή κριτική στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει αίτημα κατά της έντυπης έκδοσής μας. Άρα θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε το δεύτερο φύλλο μας», διευκρινίζει η συντακτική ομάδα της Novaïa Rasskaz-Gazeta καλώντας τους αναγνώστες της να μην αποθαρρύνονται.

Η εφημερίδα Novaïa Gazeta, πυλώνας της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ρωσία, γνωστή για τις έρευνές της για την διαφθορά των ρωσικών ελίτ και για τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία, αναγκάσθηκε στο τέλος του Μαρτίου να διακόψει τόσο την έντυπη, όσο και την ηλεκτρονική έκδοσή της.

Οι ρωσικές αρχές την απειλούσαν με απαγόρευση διότι δεν τήρησε τον νόμο «περί ξένων πρακτόρων». Μετά την διακοπή της έκδοσης, μέρος της συντακτικής ομάδας έφυγε από την Ρωσία και εκδίδει από την δυτική Ευρώπη την νέα Novaïa Gazeta σε ηλεκτρονική μορφή.

