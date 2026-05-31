Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγικής σημασίας Κάστρο Beaufort

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε την Κυριακή (31/5) ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό Κάστρο Beaufort στον νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Beaufort και σήμερα, ημέρα μνήμης των πεσόντων στρατιωτών στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου (1982),» στρατιώτες «επέστρεψαν στην κορυφή του Beaufort και ύψωσαν για άλλη μια φορά την ισραηλινή σημαία», δήλωσε ο Κατζ με ανάρτηση στο Telegram.

44 שנים אחרי קרב הגבורה על הבופור, וביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל ובהם חיילי גולני שנפלו בקרב על הבופור - לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני, שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני.



בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ובהנחייתי, צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את… pic.twitter.com/NjtlYSZqu4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2026

Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Ισραηλινός υπουργός και βίντεο που επαλήθευσε το πρακτορείο AFP έδειχναν ισραηλινές σημαίες και σημαίες της Ταξιαρχίας Γκολάνι να κυματίζουν πάνω από το μεσαιωνικό φρούριο, ενώ βομβαρδισμοί αντηχούσαν στους γύρω λόφους και σύννεφα καπνού υψώνονταν στην περιοχή.

Israeli forces occupied Beaufort Castle in southern Lebanon today — the first time the IDF has been there since Israel’s full withdrawal in May 2000, 26 years ago.



Beaufort Castle (Qala’at al-Shaqif) sits on a strategic ridge near the Litani River and has deep historical… pic.twitter.com/EVYh4s8Mom — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Χτισμένο σε δεσπόζουσα κορυφή, το 900 ετών κάστρο επιβλέπει μεγάλο μέρος του νοτίου Λιβάνου, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνι του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

«Κάθε κτίριο χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς θα μπορούσε να γίνει στόχος!», προειδοποίησε μέσω Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, πρέπει να μετακινηθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές» δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να προετοιμάζονται για πιθανή περικύκλωση της πόλης Ναμπατίγια, η οποία αποτελεί οικονομικό κέντρο και πολιτιστική καρδιά του νοτίου Λιβάνου. Ο έλεγχος των γύρω λόφων θα τους προσέφερε εποπτεία σε μεγάλες εκτάσεις του νοτίου Λιβάνου και της δυτικής κοιλάδας Μπεκάα, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα.

Η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τέθηκε επισήμως σε ισχύ στις 17 Απριλίου, ωστόσο ουδέποτε τηρήθηκε. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της συμφωνίας και δικαιολογούν τις επιθέσεις τους επικαλούμενες τις ενέργειες του αντιπάλου.

Για πολλούς Λιβανέζους, η Ναμπατίγια έχει σημασία που υπερβαίνει τη στρατηγική της αξία. Θεωρείται διαχρονικά σύμβολο αντίστασης, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα στην πρώτη γραμμή ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και παραμένει βαθιά χαραγμένη στην πολιτική και ιστορική μνήμη του νοτίου Λιβάνου.

Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εφαρμόζει «πολιτική καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας», καταστρέφοντας πόλεις και χωριά και εξαναγκάζοντας τους κατοίκους τους σε εκτοπισμό από τον νότο της χώρας. Προειδοποίησε ότι η κατάσταση οδηγείται σε «επικίνδυνη κλιμάκωση» και ζήτησε «άμεση και ουσιαστική κατάπαυση του πυρός».

Όπως δήλωσε, οι ενέργειες αυτές δεν πρόκειται να προσφέρουν «ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα» στο Ισραήλ. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη συμμετοχή της κυβέρνησής του σε συνομιλίες με τη γειτονική χώρα, μετά τις επαφές στρατιωτικών αντιπροσωπειών των δύο πλευρών στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, ενώ νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σαλάμ τόνισε ότι η έκβαση των συνομιλιών «δεν είναι εγγυημένη», ωστόσο τις χαρακτήρισε «τη λιγότερο επώδυνη επιλογή για τη χώρα και τον λαό μας».

Με πληροφορίες από Guardian

