«Ανακαινίζω 2026»: Εντός Ιουνίου η έναρξη του προγράμματος - Οι δικαιούχοι και τα ποσά επιδότησης

Με το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», η κυβέρνηση επιχειρεί να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά.

Το πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες και να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες δράσεις που επικεντρώνονταν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο «Ανακαινίζω» θα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό εργασίες γενικής ανακαίνισης. Στόχος είναι η επαναφορά χιλιάδων κατοικιών στην αγορά, είτε για ενοικίαση είτε για πώληση, ενισχύοντας έτσι την προσφορά σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση θα είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα προγράμματα των προηγούμενων ετών και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κρατική κάλυψη θα μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του συνολικού κόστους των εργασιών.

Η βασική χρηματοδότηση προβλέπεται να ανέρχεται έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ θα προστίθενται 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα μπορεί να λάβει έως και 46.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί έως το 1990, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

«Ανακαινίζω 2026»: Οι δύο φάσεις

Η υλοποίηση θα γίνει σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση, που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, θα αφορά τον έλεγχο και την επιλογή των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η δεύτερη φάση, η οποία τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο, θα περιλαμβάνει την υποβολή των οριστικών αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες.

Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στα κλειστά και ανεκμετάλλευτα ακίνητα, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστούν ακίνητα που ήδη κατοικούνται.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου το 80% των επιδοτούμενων παρεμβάσεων θα αφορά εργασίες ανακαίνισης και το υπόλοιπο 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ