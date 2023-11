Jezebel: Τέλος εποχής για το φεμινιστικό site

Αναστέλλει τη λειτουργία του και μετά από 16 χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο το φεμινιστικό site Jezebel, καθώς σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η κάμψη στη διαφημιστική αγορά δεν αφήνει περιθώρια για άλλες λύσεις.

Ο επικεφαλής της G/O Media, Jim Spanfeller, ανακοίνωσε την κίνηση αυτή σε σημείωμα προς το προσωπικό, κάνοντας λόγο για μια οδυνηρή απόφαση.

Το Jezebel ιδρύθηκε το 2007 υπό την ομπρέλα της Gawker Media και υπήρξε πραγματικά πρωτοπόρο σε ό,τι είχε να κάνει με την αιχμηρή αρθρογραφία για έμφυλα ζητήματα και φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Η αναστολή της λειτουργίας του σάιτ, πρακτικά απηχεί τα προβλήματα και άλλων νέων εταιρειών μέσων ενημέρωσης.

Ο Spanfeller δήλωσε ότι ήλπιζε ότι η G/O – στην οποία επίσης ανήκουν sites όπως το The Onion, το Jalopnik και το Gizmodo - θα ήταν σε θέση να αντέξει μέσα από «σκοτεινούς καιρούς» στη βιομηχανία των media, αλλά, τελικά αυτό δεν ήταν εφικτό.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, το μοντέλο δημοσιογραφίας του Jezebel δεν ταίριαζε με τη στρατηγική για τις άλλες, πιο εξειδικευμένες εκδόσεις της, ενώ οι συζητήσεις με περισσότερους από δύο δωδεκάδες πιθανούς αγοραστές έληξαν χωρίς επιτυχία...

«Αποτελεί απόδειξη της κληρονομιάς και της αξιοπιστίας του Jezebel το γεγονός ότι τόσοι πολλοί παίκτες της αγοράς ενδιαφέρθηκαν για εμάς», έγραψε ο Spanfeller σε ένα σημείωμά του προς το BBC.

«Παρόλα αυτά, παρά τις όποιες προσπάθειες, δεν μπορέσαμε να βρούμε στο Jez ένα νέο σπίτι», συμπλήρωσε.

Εκείνο που έχει γίνει γνωστό, εκτός από την αναστολή του διαδικτυακού περιοδικού είναι ότι η εταιρεία αναδιοργανώνει συνολικά τις συντακτικές και επιχειρηματικές της ομάδες και ότι στην παρούσα φάση έχουν χαθεί πάνω από 20 θέσεις εργασίας, όχι μόνο από το φεμινιστικό περιοδικό, αλλά και από άλλα media του Ομίλου.

Του Jezebel και της εκδοτικής του εταιρείας έχουν προηγηθεί σε αυτή την πτώση των media, το Vice το οποίο συνεχίζει την αναδιάρθρωσή του, ενώ επίσης μεσα στο έτος έκλεισε και το Buzzfeed News.

Σε ένα μακροσκελές άρθρο του φέτος, ο Ben Smith, πρώην αρχισυντάκτης του Buzzfeed News, απέδωσε στο Jezebel τα εύσημα για την έναρξη μιας νέας εποχής για τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι ήταν ένα από τα «πρώτα σημεία του διαδικτύου μέσα στα οποία αποκρυσταλλώθηκαν οι ισχυρές δυνάμεις που θα καθόριζαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την επόμενη δεκαετία: η πολιτική και η ταυτότητα».

Αν και πολλά από αυτά τα Μέσα έκτοτε έχουν κλείσει, γράφει ο ίδιος, ωστόσο κατάφεραν να αναδιαμορφώσουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Η Writers Guild of America East, η οποία εκπροσωπούσε τους δημοσιογράφους του site, δήλωσε ότι το Jezebel είχε «αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης» και ότι ήταν «συντετριμμένη, αν και ελάχιστα έκπληκτη» από το «λουκέτο».

Το Jezebel αγοράστηκε από την G/O Media, η οποία ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων, το 2019.

Προηγουμένως ανήκε στην Univision, η οποία συμφώνησε να αγοράσει τον ιστότοπο και άλλα Μέσα στην αυτοκρατορία της Gawker, έναντι 135 εκατ. δολαρίων το 2016.

Το 2020, ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί τους συντάκτες της G/O κάλεσε τους ιδιοκτήτες της εταιρείας να αντικαταστήσουν τον κ. Spanfeller, λέγοντας ότι η επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες της είχε μειωθεί υπό την ηγεσία του, σύμφωνα με τότε δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι ανακοινώσεις που έγιναν χθες πυροδότησαν περαιτέρω την ένταση μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού.

«Αυτές οι ανάλγητες απολύψεις είναι αποτέλεσμα της αναποτελεσματικής διοίκησης της G/O Media και καμία σχέση δεν έχουν με το ταλέντο των συναδέλφων μας, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ακόμη εδώ μαζί μας», δήλωσαν μέλη της Writers Guild of America East στο The Onion, το οποίο επίσης επηρεάστηκε από τις περικοπές θέσεων εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι συντάκτες κάνουν λόγο για αδέξιους χειρισμούς, εν μέσω μίας έτσι κι αλλιώς δύσκολης διαφημιστικής περιόδους για τον χώρο των εκδόσεων –έντυπων και ηλεκτρονικών- και επιμένουν ότι όλο αυτό θα είχε αποφευχθεί, αν υπήρχε πιο οργανωμένη στρατηγική, αντί να αποφεύγονται θέματα που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν μερίδα των αναγνωστών (ζήτημα των αμβλώσεων, πολιτική κρίση, κ.λπ).

ΠΗΓΗ: BBC.com