Ο κολοσσός WeWork κήρυξε πτώχευση

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η WeWork, εταιρεία ευρέως γνωστή για την ενοικίαση επαγγελματικών χώρων και γραφείων σε start up επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της.

Όπως όλα δείχνουν, η εταιρεία η αξία της οποίας κάποτε είχε αποτιμηθεί στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει μετά την παραίτηση του ιδρυτή της, Adam Neumann το 2019, αλλά και την επανάσταση που έφερε η τηλεργασία, και έτσι ανακοίνωσε πτώχευση.

Η μετοχή της WeWork έπεσε κατά 98% αυτή τη χρονιά, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να είναι μικρότερη από 50 εκατομμύρια δολάρια. Ήδη από τον Αύγουστο, είχε εκφράσει τις αμφιβολίες της σχετικά με το αν θα μπορούσε να συνεχίσει να υφίσταται, καθώς αντιμετώπιζε καθαρό μακροπρόθεσμο χρέος ύψους 2,9 δισ. δολαρίων και μακροπρόθεσμες μισθώσεις ύψους άνω των 13 δισ. δολαρίων.

WeWork, Once Most Valuable US Startup, Succumbs To Bankruptcy --Will India Biz Be Impacted? Check What CEO Says#WeWork #weworkindia #startup #bankruptcy

TO READ MORE: - https://t.co/8roNopznZQ pic.twitter.com/vIXVy2WGbb