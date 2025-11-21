Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά και την αφέλεια»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε την πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη μετά από αρκετό διάστημα, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η νέα τηλεοπτική της συνέντευξη ωστόσο, συνέπεσε με την περίοδο των εξελίξεων στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε εκείνη και την πρώην συνεργάτιδά της, Έλενα Χριστοπούλου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε γνωστό πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, προχώρησε σε μήνυση και αγωγή 1.000.000 εναντίον της πρώην συνεργάτιδός της Έλενας Χριστοπούλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αγωγή το μοντέλο φέρεται να κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πλαστογράφηση της υπογραφής της σε επαγγελματικές συμβάσεις, για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού, για προσβολή της επαγγελματικής της τιμής αλλά και για κλονισμό της ψυχικής της υγείας.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», σε σχετική ερώτηση για το ζήτημα εξήγησε πως η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, ωστόσο δε θα ήθελε να μιλήσει παραπάνω για το συγκεκριμένο θέμα.

«Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά και την αφέλεια και όλη αυτή, ξέρεις, την ελευθερία και την εμπιστοσύνη. Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Τα σκέφτομαι δύο και τρεις φορές όλα πλέον», ανέφερε αρχικά.

«Πλέον υπάρχει μία δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο», κατέληξε.