Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner Bros Discovery από τη Netflix - Θα αυξηθούν οι τιμές;

Netflix και Warner Bros Discovery ήρθαν σε συμφωνία, με την πρώτη να εξαγοράζει τη δεύτερη.

Η Netflix, ο γίγαντας του streaming, έκανε την υψηλότερη προσφορά για να εξαγοράσει τον όμιλο. Αυτή η εξαγορά δίνει στη Netflix πρόσβαση σε έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών καθώς και στην αναγνωρισμένου κύρους υπηρεσία streaming HBO Max.

Netflix: Τι κέρδισε από την εξαγορά της Warner Bros Discovery

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019.

Η Warner Bros κατέχει franchise όπως το Harry Potter και το Game of Thrones, καθώς και την υπηρεσία streaming HBO Max.

Η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο γίγαντα στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, αλλά η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρχές ανταγωνισμού.

Netflix: Αντιδράσεις για την εξαγορά

Κάποιοι στη βιομηχανία του κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής, έχουν επικρίνει τη συμφωνία, λέγοντας ότι θα επηρεάσει αρνητικά τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε ότι ήταν «πολύ σίγουρο» ότι θα λάβουν την κανονιστική έγκριση που χρειάζεται και ότι κινούνται «με πλήρη ταχύτητα» προς αυτή την κατεύθυνση.

Είπε ότι συνδυάζοντας τη βιβλιοθήκη των σειρών και ταινιών της Warner Bros με τις σειρές της πλατφόρμας streaming όπως το Stranger Things, «μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να βοηθήσουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών».

«Η Warner Bros έχει ορίσει τον τελευταίο αιώνα ψυχαγωγίας και μαζί μπορούμε να ορίσουμε τον επόμενο», είπε.

Τι θα γίνει με το HBO

Ερωτηθείς εάν το HBO πρέπει να παραμείνει ξεχωριστή υπηρεσία streaming, ο συν-διευθύνων σύμβουλος Greg Peters είπε ότι η Netflix πιστεύει ότι το εμπορικό σήμα HBO είναι σημαντικό για τους καταναλωτές, αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι είναι αρκετά νωρίς για να μπούμε στις λεπτομέρειες του πώς θα προσαρμόσουμε αυτήν την προσφορά στους καταναλωτές».

Οι ταινίες που παράγονται από την Warner Bros θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, ανέφερε, και το τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros θα συνεχίσει να είναι σε θέση να παράγει για τρίτους.

Επίσης, η Netflix θα συνεχίσει να παράγει περιεχόμενο αποκλειστικά για τη δική του πλατφόρμα.

Χρησιμοποιώντας τον όρο «μεγάλη μέρα» για τις εταιρείες, ο Σαράντος αναγνώρισε ότι η εξαγορά μπορεί να εξέπληξε ορισμένους μετόχους, αλλά ήταν μια «σπάνια ευκαιρία» να θέσει η Netflix σε τροχιά επιτυχίας «για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros, πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα συνδυάσει «δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες αφήγησης ιστοριών στον κόσμο».

«Συνεργαζόμενοι με τη Netflix, θα διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι παντού θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις ιστορίες του κόσμου για τις επόμενες γενιές», είπε.

Τα διοικητικά συμβούλια κάθε εταιρείας ενέκριναν ομόφωνα τη συμφωνία αν και κάποιοι στη βιομηχανία του κινηματογράφου έχουν επικρίνει τις εξελίξεις.

Τι θα γίνει με τις τιμές στο Netflix

Τα παραρτήματα Ανατολικής και Δυτικής Ένωσης Συγγραφέων Αμερικής εξέδωσαν κοινή δήλωση την Παρασκευή λέγοντας ότι «αυτή η συγχώνευση πρέπει να μπλοκαριστεί».

«Το αποτέλεσμα θα καταργήσει θέσεις εργασίας, θα μειώσει τους μισθούς, θα επιδεινώσει τις συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της ψυχαγωγίας, θα αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές και θα μειώσει τον όγκο και την ποικιλομορφία του περιεχομένου για όλους τους θεατές», ανέφερε.

Ο Michael O'Leary, διευθύνων σύμβουλος του εμπορικού οργανισμού Cinema United, δήλωσε ότι η συγχώνευση αποτελεί «μια άνευ προηγουμένου απειλή» για την παγκόσμια κινηματογραφική επιχείρηση.

«Ο αρνητικός αντίκτυπος αυτής της εξαγοράς θα επηρεάσει τους κινηματογράφους από τα μεγαλύτερα κυκλώματα έως τα ανεξάρτητα θέατρα μιας οθόνης σε μικρές πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο», είπε.

Η Netflix θα ολοκληρώσει την εξαγορά αφού η Warner Bros οριστικοποιήσει τα ανακοινωθέντα σχέδιά της να διαχωρίσει το τμήμα streaming και στούντιο από το τμήμα παγκόσμιων δικτύων σε δύο εταιρείες τον επόμενο χρόνο.

Το τμήμα παγκόσμιων δικτύων θα γίνει Discovery Global και θα περιλαμβάνει τα καλωδιακά κανάλια της όπως CNN και TNT Sports στις ΗΠΑ, καθώς και τα κανάλια Discovery στην Ευρώπη.

