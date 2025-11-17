Η Disney στρέφεται προς περιεχομένο παραγόμενο από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025, λέγοντας ότι η εταιρεία σκοπεύει να επιτρέψει τη δημοσίευση περιεχομένου παραγόμενου από τεχνητή νοημοσύνη στο Disney+.

Ο Άιγκερ δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται «στη διαδικασία εφαρμογής των μεγαλύτερων και πιο σημαντικών αλλαγών — από πλευράς προϊόντος και τεχνολογίας — από τότε που το Disney+ ξεκίνησε το 2019».

Πρόσθεσε: «Το άλλο πράγμα που μας ενθουσιάζει πραγματικά — το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε — είναι να παρέχουμε στους χρήστες του Disney+ μια πολύ πιο διαδραστική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να δημιουργούν περιεχόμενο χρηστών και να καταναλώνουν περιεχόμενο που παράγεται από άλλους».

Εύλογα, οι θαυμαστές της Disney δεν ενθουσιάστηκαν — με κάποιους να φοβούνται ότι η συνεχιζόμενη διάδοση AI-παραγόμενου, «πρόχειρου» περιεχομένου θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, χαμηλής ποιότητας παραγωγές και προδοσία των αξιών της Disney.

Άλλοι προέτρεψαν τους συνδρομητές του Disney+ να μποϊκοτάρουν την πλατφόρμα και να στραφούν σε άλλα στούντιο animation όπως τα DreamWorks και Illumination, τα οποία έχουν αποκηρύξει τη χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

«Πώς κατάφερε η Disney να μετατραπεί από μια εταιρεία που έφερνε πραγματικά ζώα για να τα σχεδιάζουν οι καλλιτέχνες της, στο να κυκλοφορεί τώρα πρόχειρο περιεχόμενο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X.

«Πότε θα καταλάβουν οι εταιρείες ότι το 99% των ανθρώπων δεν θέλει περιεχόμενο παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη; Δεν θέλω διαφημίσεις AI, δεν θέλω AI περιεχόμενο στο Disney+, δεν θέλω AI εικόνες στο Pinterest. Αυτό που θέλω είναι η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στην εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας ή να επεξεργάζεται δεδομένα πιο γρήγορα — αλλά να μείνει μακριά από κάθε είδους δημιουργική τέχνη.», σχολίασε ένας δεύτερος.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στα social media:

how did disney go from a company that brought in real animals for their animators to draw to now releasing Ai slop. pic.twitter.com/xGsfN1qp1o — ally (@missmayn) November 15, 2025

when will companies understand that 99% of people don’t want AI generated slop?



i don’t want AI ads, i don’t want AI content on disney+, i don’t want AI pics on pinterest



what i do want is for AI to help advance medical technology or sort through data more quickly but get away… — Sonja (@_sonjawo) November 14, 2025

AI isn’t art. This is a blatant disrespect to the craft and legacy of those who actually create. I used to look up to Disney. This is incredibly disappointing. 💔 https://t.co/9yWkQ2d2Ng — Meggie-Elise | Voice Actor 🎙️🌸✨ (@MeggieEliseVA) November 15, 2025

It's heartbreaking to think of the wonderful artists who put so much obvious love and care into every frame of the old Disney cartoons. I'm glad they aren't around to see this. https://t.co/hlD1bW7oAE pic.twitter.com/FeRjDYMnP3 — Vincent Alexander (@NonsenseIsland) November 13, 2025

Με πληροφορίες από: euronews.com

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Disney έχασε 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές μετά την αναστολή του Τζίμι Κίμελ