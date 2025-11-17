TV & MEDIA
Η Disney στρέφεται προς περιεχομένο παραγόμενο από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι πρόσφατες δηλώσεις του CEO της εταιρείας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της πλατφόρμας streaming

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025, λέγοντας ότι η εταιρεία σκοπεύει να επιτρέψει τη δημοσίευση περιεχομένου παραγόμενου από τεχνητή νοημοσύνη στο Disney+.

Ο Άιγκερ δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται «στη διαδικασία εφαρμογής των μεγαλύτερων και πιο σημαντικών αλλαγών — από πλευράς προϊόντος και τεχνολογίας — από τότε που το Disney+ ξεκίνησε το 2019».

Πρόσθεσε: «Το άλλο πράγμα που μας ενθουσιάζει πραγματικά — το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε — είναι να παρέχουμε στους χρήστες του Disney+ μια πολύ πιο διαδραστική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να δημιουργούν περιεχόμενο χρηστών και να καταναλώνουν περιεχόμενο που παράγεται από άλλους».

Εύλογα, οι θαυμαστές της Disney δεν ενθουσιάστηκαν — με κάποιους να φοβούνται ότι η συνεχιζόμενη διάδοση AI-παραγόμενου, «πρόχειρου» περιεχομένου θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, χαμηλής ποιότητας παραγωγές και προδοσία των αξιών της Disney.

Άλλοι προέτρεψαν τους συνδρομητές του Disney+ να μποϊκοτάρουν την πλατφόρμα και να στραφούν σε άλλα στούντιο animation όπως τα DreamWorks και Illumination, τα οποία έχουν αποκηρύξει τη χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

«Πώς κατάφερε η Disney να μετατραπεί από μια εταιρεία που έφερνε πραγματικά ζώα για να τα σχεδιάζουν οι καλλιτέχνες της, στο να κυκλοφορεί τώρα πρόχειρο περιεχόμενο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X.

«Πότε θα καταλάβουν οι εταιρείες ότι το 99% των ανθρώπων δεν θέλει περιεχόμενο παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη; Δεν θέλω διαφημίσεις AI, δεν θέλω AI περιεχόμενο στο Disney+, δεν θέλω AI εικόνες στο Pinterest. Αυτό που θέλω είναι η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στην εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας ή να επεξεργάζεται δεδομένα πιο γρήγορα — αλλά να μείνει μακριά από κάθε είδους δημιουργική τέχνη.», σχολίασε ένας δεύτερος.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στα social media:

 Με πληροφορίες από: euronews.com

