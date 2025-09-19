ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

H Disney σε πανικό: Τι κρύβεται πίσω από την ακύρωση του σόου του Τζίμι Κίμελ

Η Disney κατέβασε το Jimmy Kimmel Live! μετά τις απειλές Τραμπ και της FCC. Οργή στο Χόλιγουντ για λογοκρισία και κρατικά ελεγχόμενα media

LifO Newsroom
Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση της Disney και του ABC να «παγώσουν» προσωρινά το παγκοσμίως διάσημο σόου του Τζίμι Κίμελ, «Jimmy Kimmel Live!», μετά την κριτική που άσκησε ο γνωστός παρουσιαστής στον Ντόναλντ Τραμπ και σε Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κυρώσεις στις άδειες εκπομπής του ABC, ενώ μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τοπικούς σταθμούς (Sinclair, Nexstar) ανακοίνωσαν ότι θα διακόψουν την προβολή της εκπομπής.

Η απόφαση της Disney ελήφθη μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού, αφού μέλη της ομάδας του Kimmel δέχθηκαν απειλητικά emails και είδαν προσωπικά τους στοιχεία να διαρρέουν στο διαδίκτυο.

Ο ίδιος ο παρουσιαστής ετοιμαζόταν να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχθηκε, κατηγορώντας το κίνημα MAGA ότι διαστρεβλώνει τα λόγια του. Ωστόσο, η ηγεσία της Disney έκρινε ότι κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε την κρίση.

Η κίνηση αυτή έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο Χόλιγουντ. Δημιουργοί, ηθοποιοί και συνδικάτα μιλούν για λογοκρισία και «κρατικά ελεγχόμενα media». Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν έκανε λόγο για «επικίνδυνη στροφή», ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι προωθεί τη δική της «κουλτούρα ακύρωσης».

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ πανηγυρίζει ανοιχτά, απειλώντας ότι και άλλα late-night shows, όπως αυτά των Jimmy Fallon και Seth Meyers, θα μπορούσαν να έχουν την ίδια τύχη.

Το μέλλον του «Jimmy Kimmel Live!» παραμένει αβέβαιο, με τους διαφημιστές να πιέζουν και τα αμερικανικά δίκτυα να φοβούνται νέα πλήγματα από την FCC.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

