Η Disney έχασε 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές μετά την αναστολή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney έχασε περίπου 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές, μετά την αναστολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!».

Το ABC που ανήκει στη Disney, ανέστειλε την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά από τα σχόλια του διάσημου παρουσιαστή για τον θάνατο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Επιστρέφοντας στην εκπομπή του σχεδόν μία εβδομάδα μετά, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στα σχόλιά του για τη δολοφονία του Κερκ, δηλώνοντας πως δεν είχε σκοπό να «ελαφρύνει» το γεγονός, αλλά δεν προχώρησε σε απολογία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «θέλει να απολυθώ εγώ και εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται εδώ».

Σύμφωνα με τους New York Times, η επιστροφή του παρουσιαστή συγκέντρωσε 6,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, σχεδόν τετραπλάσια τηλεθέαση από το συνηθισμένο, παρά το γεγονός ότι το 20% των συνεργαζόμενων καναλιών του δικτύου ABC, αρνήθηκε να μεταδώσει το επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ιδρύτρια του ενημερωτικού δελτίου The Handbasket, περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές ακύρωσαν τις συνδρομές τους σε Disney+, Hulu και ESPN κατά τη διάρκεια που ο Τζίμι Κίμελ βρισκόταν εκτός αέρα.

Παράλληλα, εξηγεί επίσης ότι η Disney επρόκειτο να ανακοινώσει αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες streaming, κάτι που «ενδέχεται να επιτάχυνε τη μεγάλη απόφαση της μητρικής εταιρείας του ABC, να επαναφέρει στον αέρα την εκπομπή του Jimmy Kimmel». Ο παρουσιαστής Στίβεν Κολμπέρ, έκανε παρόμοια σχόλια την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόμενος ότι «μετά την αναστολή του Κίμελ, οι αναζητήσεις στο Google για “ακύρωση Disney+” και “ακύρωση Hulu” εκτοξεύτηκαν».

Την ίδια ημέρα που ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στην τηλεόραση, η Disney ανακοίνωσε ότι το πακέτο Disney+ και Hulu θα αυξηθεί στις ΗΠΑ από τα 10,99 δολάρια σε 12,99, ενώ το πλάνο χωρίς διαφημίσεις θα παραμείνει στα 19,99 από τις 21 Οκτωβρίου. Τα πακέτα με Disney+, Hulu και ESPN (με διαφημίσεις), που κοστίζουν 16,99, θα αυξηθούν επίσης στα 19,99.

Παρά τις συγκυρίες, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Bloomberg ότι οι αυξήσεις τιμών είχαν προγραμματιστεί εδώ και μήνες και δεν σχετίζονται με τη διαμάχη γύρω από τον παρουσιαστή.

