ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Η Disney έχασε 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές μετά την αναστολή του Τζίμι Κίμελ

Η επιστροφή του παρουσιαστή και του «Jimmy Kimmel Live!» την περασμένη εβδομάδα προσέλκυσε πάνω από 6,2 εκατομμύρια τηλεθεατές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Disney έχασε 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές μετά την αναστολή του Τζίμι Κίμελ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Τζίμι Κίμελ / Getty Images
0

Η Disney έχασε περίπου 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές, μετά την αναστολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!».

Το ABC που ανήκει στη Disney, ανέστειλε την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά από τα σχόλια του διάσημου παρουσιαστή για τον θάνατο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Επιστρέφοντας στην εκπομπή του σχεδόν μία εβδομάδα μετά, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στα σχόλιά του για τη δολοφονία του Κερκ, δηλώνοντας πως δεν είχε σκοπό να «ελαφρύνει» το γεγονός, αλλά δεν προχώρησε σε απολογία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «θέλει να απολυθώ εγώ και εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται εδώ».

Σύμφωνα με τους New York Times, η επιστροφή του παρουσιαστή συγκέντρωσε 6,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, σχεδόν τετραπλάσια τηλεθέαση από το συνηθισμένο, παρά το γεγονός ότι το 20% των συνεργαζόμενων καναλιών του δικτύου ABC, αρνήθηκε να μεταδώσει το επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ιδρύτρια του ενημερωτικού δελτίου The Handbasket, περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές ακύρωσαν τις συνδρομές τους σε Disney+, Hulu και ESPN κατά τη διάρκεια που ο Τζίμι Κίμελ βρισκόταν εκτός αέρα.

Παράλληλα, εξηγεί επίσης ότι η Disney επρόκειτο να ανακοινώσει αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες streaming, κάτι που «ενδέχεται να επιτάχυνε τη μεγάλη απόφαση της μητρικής εταιρείας του ABC, να επαναφέρει στον αέρα την εκπομπή του Jimmy Kimmel». Ο παρουσιαστής Στίβεν Κολμπέρ, έκανε παρόμοια σχόλια την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόμενος ότι «μετά την αναστολή του Κίμελ, οι αναζητήσεις στο Google για “ακύρωση Disney+” και “ακύρωση Hulu” εκτοξεύτηκαν».

Την ίδια ημέρα που ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στην τηλεόραση, η Disney ανακοίνωσε ότι το πακέτο Disney+ και Hulu θα αυξηθεί στις ΗΠΑ από τα 10,99 δολάρια σε 12,99, ενώ το πλάνο χωρίς διαφημίσεις θα παραμείνει στα 19,99 από τις 21 Οκτωβρίου. Τα πακέτα με Disney+, Hulu και ESPN (με διαφημίσεις), που κοστίζουν 16,99, θα αυξηθούν επίσης στα 19,99.

Παρά τις συγκυρίες, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Bloomberg ότι οι αυξήσεις τιμών είχαν προγραμματιστεί εδώ και μήνες και δεν σχετίζονται με τη διαμάχη γύρω από τον παρουσιαστή.

Με πληροφορίες από NME

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τζίμι Κίμελ: Ο μονόλογος έσπασε ρεκόρ στα social media - Πόσοι τον είδαν ποιο ήταν το προηγούμενο ρεκόρ

It's Viral / Τζίμι Κίμελ: Ο μονόλογος έσπασε ρεκόρ στα social media - Πόσοι τον είδαν, ποιο ήταν το προηγούμενο ρεκόρ

Στον επίσημο λογαριασμό του show του Τζίμι Κίμελ στο YouTube βρίσκονται αναρτημένα πολλά σύντομα βίντεο με σκετς και συνεντεύξεις καλεσμένων που έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια κλικ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Διεθνή / Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υπερτουρισμό σε περιοχές όπως Kamakura, Κιότο και Οσάκα, με ντόπιους να ανησυχούν για συνωστισμό, αυξημένες τιμές και τουριστική συμπεριφορά - Οι ειδικοί προτείνουν μέτρα για ισορροπία και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Το πρώτο κυβερνητικό shutdown εδώ και επτά χρόνια βυθίζει τις ΗΠΑ σε κρίση - Μέχρι και 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αναστολές ή απολύσεις, ενώ η αμερικανική οικονομία απειλείται με ζημιά δισεκατομμυρίων
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε παράλυση - Γερουσία και Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο - Τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες; Αναλυτικά τα τέσσερα σενάρια για το τέλος του shutdown που απειλεί εργαζομένους, ταξιδιώτες και την οικονομία
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε

Διεθνή / ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο
LIFO NEWSROOM
 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM
 
 