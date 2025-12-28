Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα φέρεται να άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του

Ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα, βάζοντας τέλος στη ζωή του, στο Γκύζη, το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με ΕΚΑΒ, σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει διαφύγει τον κίνδυνο και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Λοκρίδος.

Σημείωμα φέρεται να άφησε ο άνδρας

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 14:05 και έμαθε από μαρτυρίες πως το ανδρόγυνο είχε έναν σοβαρό καβγά.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του καβγά στο υπόγειο διαμέρισμά τους, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα του στο λαιμό με μαχαίρι και στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένουν, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι, χωρίς να διευκρινίζει σε τι αναφέρεται συγκεκριμένα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ