Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο για να χαιρετήσει τον κόσμο που περίμενε να μπει

Σε μία πρωτοφανή κίνηση προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο που εμφανίζεται.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να βγει έξω από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται και να χαιρετήσει ο ίδιος τον κόσμο που περίμενε στην ουρά για να μπει μέσα και να απολαύσει τα τραγούδια του τις ημέρες των εορτών.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε με αυτό τον τρόπο να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του, για τη στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα.

«Καλησπέρα, τι κάνετε», «Χρόνια πολλά», «Υπομονή κάνουμε» ήταν κάποια από τα λόγια του δημοφιλούς τραγουδιστή προς το κοινό του, με τον κόσμο να του φωνάζει «Μαζώ» και «Γιώργο».

