Πώς δρουν τα νέα ψυχεδελικά: Μία δόση, ξαπλωμένοι για έως και οκτώ ώρες

Κορυφαίοι επιστήμονες, ψυχολόγοι, επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι συγκεντρώθηκαν αυτόν τον μήνα, σε ένα συνέδριο στο Λονδίνο για να συζητήσουν για την κατάσταση της βιομηχανίας των ψυχεδελικών.

«Πίσω από τις βαριές ξύλινες πόρτες ενός κτιρίου του 1920 στο κέντρο του Λονδίνου, ένας εκλεκτός συνδυασμός επιστημόνων, ψυχολόγων, επενδυτών, ακόμη και ενός φιλοσόφου, συγκεντρώθηκε ένα βροχερό πρωινό του Δεκεμβρίου για να συζητήσουν την κατάσταση της βιομηχανίας ψυχεδελικών. Ένας ομιλητής φορούσε ένα ηλεκτρίκ μπλε βελούδινο παντελόνι με λαμπερά αθλητικά παπούτσια, ένας άλλος ένα χοντρό γούνινο παλτό, σε αντίθεση με τους επενδυτές και τα στελέχη με σακάκια και πουκάμισα με γιακά» γράφει το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Και συνεχίζει: «Η εκδήλωση ήταν πολύ διαφορετική από ένα παραδοσιακό συνέδριο της φαρμακευτικής βιομηχανίας, αν και μια πτυχή ήταν οικεία: Οι εταιρείες ήταν εκεί, διαφημίζοντας τα επερχόμενα φάρμακα. Αυτό που ήταν διαφορετικό ήταν τα ίδια τα φάρμακα. Ο κόσμος των ψυχεδελικών προετοιμάζεται για την ευρεία κυκλοφορία τους, αφού μόχθησε για χρόνια για να αποδείξει ότι ορισμένες ενώσεις που αλλάζουν τη διάθεση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για κλινική θεραπεία. Η βρετανική βιοτεχνολογική εταιρεία Compass Pathways Plc προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του προϊόντος το 2027, βασισμένη στη συνθετική ψιλοκυβίνη, τη δραστική ένωση στα ''μαγικά μανιτάρια''».

Σε μια σκηνή λοιπόν, που συνδύαζε επιστημονική σοβαρότητα με εναλλακτικές αναφορές, η ψιλοκυβίνη, η ενεργή ψυχεδελική ουσία που υπάρχει στα «μαγικά μανιτάρια», ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες επιδιώκουν να την επαναπροσδιορίσουν όχι ως παράνομο ναρκωτικό αλλά ως πιθανό θεραπευτικό φάρμακο για την κατάθλιψη.

Εδώ και μια δεκαετία περίπου, η ψιλοκυβίνη αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό σαν ένα παράνομο φαρμακευτικό προϊόν. Ωστόσο, πρόσφατες κλινικές μελέτες- ιδιαίτερα όσες αφορούν άτομα με ανθεκτική σε θεραπεία κατάθλιψη- έχουν δείξει ότι ακόμη και μια ενιαία δόση, όταν χορηγείται με εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, μπορεί να προκαλέσει σημαντική και ταχεία μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.

Πώς δρουν τα νέα ψυχεδελικά

Μία από τις εταιρείες που πρωτοστατούν στον χώρο, είναι η Compass Pathways, μια βρετανική βιοτεχνολογική εταιρεία με το υποψήφιο φάρμακο COMP360, που είναι σε φάση κλινικών δοκιμών για άτομα με κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνονται στα υπάρχοντα φάρμακα. Αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει την υποστήριξη του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) με την ειδική κατηγορία «Breakthrough Therapy», που επιταχύνει την αξιολόγηση.

«Η θεραπεία είναι πολύ διαφορετική από το alter ego της ψιλοκυβίνης ως ηδονιστικό ψυχαγωγικό φάρμακο. Οι ασθενείς πρέπει να πάνε σε μια κλινική και να μιλήσουν με τον θεραπευτή πριν πάρουν ένα χάπι και ξαπλώσουν για έως και οκτώ ώρες. Ειδικά επιλεγμένη μουσική παίζει μέσω ακουστικών και ένας θεραπευτής είναι πάντα διαθέσιμος. Μία δόση είναι αρκετή για να αρχίσουν οι περισσότεροι άνθρωποι να αισθάνονται καλύτερα. Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι οι πονοκέφαλοι και η ναυτία» εξηγεί το Bloomberg, προσθέτοντας πως η Compass ολοκληρώνει δύο κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία και αναμένεται να καταθέσει αίτηση στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο. Εάν εγκριθεί, θα αποτελέσει μια ορόσημο για τα παραισθησιογόνα την ώρα που οι ρυθμιστικές αρχές απέρριψαν το 2024 τη χρήση θεραπείας με υποβοήθηση MDMA για τη θεραπεία της διαταραχής μετατραυματικού στρες.

Το ενδιαφέρον για την ψιλοκυβίνη πηγάζει από την ανάγκη για αποτελεσματικότερες θεραπείες της κατάθλιψης. Παραδοσιακά φάρμακα όπως οι SSRIs (αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης) συχνά χρειάζονται εβδομάδες για να δράσουν και δεν λειτουργούν σε όλους. Αντίθετα, κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η ψιλοκυβίνη μπορεί να ενισχύσει τη νευροπλαστικότητα και να αλλάξει μοτίβα σκέψης, οδηγώντας σε πιο άμεση και σε ορισμένες περιπτώσεις μακρόχρονη ανακούφιση των συμπτωμάτων. Για αυτό, και παρά τη σαφή υποσχόμενη επιστημονική βάση, υπάρχουν ακόμη προκλήσεις: η παραγωγή της ψιλοκυβίνης σε φαρμακευτική μορφή απαιτεί αυστηρή ρύθμιση και οι εταιρείες πρέπει να πείσουν τόσο επιστημονικούς κύκλους όσο και ρυθμιστικές αρχές ότι η χρήση της είναι ασφαλής, αξιόπιστη και πάνω απ’ όλα θεραπευτικά αποτελεσματική.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη στιγμή όπου είχαμε ένα τέτοιο φάρμακο να κινείται προς την κατεύθυνση της αδειοδότησης, το οποίο έχουμε επίσης διαθέσει εδώ και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες χρόνια, προς χρήση», δήλωσε στο κοινό του Λονδίνου η Grace Blest-Hopley, ιδρύτρια της Hystelica, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επικεντρώνεται στην προώθηση της χρήσης ψυχεδελικών για γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της εμμηνόπαυσης.

Με πληροροφίες από Βloomberg