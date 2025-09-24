Η άνοδος και η παρακμή της Disney: Πώς η εταιρεία απέκτησε και τελικά έχασε τη δύναμή της

Η Walt Disney Company ελπίζει, πιθανότατα, ότι με την κυκλοφορία του νέου trailer της επερχόμενης ταινίας «The Mandalorian and Grogu», το κοινό θα νιώσει ένα κύμα νοσταλγίας και η εταιρεία θα επιστρέψει στις παλιές καλές της εποχές.

Συγκεκριμένα το trailer, συνειδητά ή μη, προσπαθεί να μεταφέρει το κοινό, και πιθανότατα τα έσοδα, πίσω στις «ξένοιαστες» και καλές μέρες του 2019. Εκείνη τη χρονιά, η Disney κατείχε σχεδόν μονοπωλιακά το box office, με επτά από τις δέκα πιο επιτυχημένες ταινίες της χρονιάς και μια όγδοη με τον Spider-Man, ήρωα της Disney, σε ταινία της Marvel.

Το remake του «Aladdin» και του «The Lion King», η συνέχεια του «Toy Story» και του «Frozen», δύο ή τρεις ταινίες Marvel και μια νέα ταινία Star Wars, έφεραν περίπου 10 δισ. δολάρια σε παγκόσμια έσοδα. Ακόμη και αν το «The Rise of Skywalker» δεν εντυπωσίασε τόσο, είχε τουλάχιστον ένα θετικό: την πρεμιέρα του The Mandalorian στο νεοσύστατο τότε Disney+, που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Παράλληλα, η αγορά της 20th Century Fox, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους φαν, αφού σήμαινε την επιστροφή χαμένων χαρακτήρων της Marvel. Όμως μετά τον COVID-19, όλα άλλαξαν.

Η πανδημία και την έλλειψη φρέσκων franchise, η Disney δυσκολεύτηκε να επαναλάβει τα κέρδη του 2019. Στη συνέχεια το 2022, υπάλληλοι από την Pixar και τη Marvel πίεσαν τη διοίκηση να αντιδράσει στο αρχικό της σιωπηλό ναι στον νόμο «Don’t Say Gay» της Φλόριντα, που απαγόρευε συζητήσεις για σεξουαλικότητα και ταυτότητα φύλου σε σχολεία.

Η Disney τελικά τον καταδίκασε. Επίσης, υπήρξε μια καθυστερημένη αλλά ορατή προσπάθεια να προστεθεί ποικιλομορφία στο περιεχόμενο, όμως η ανάμεικτη αποδοχή κάποιων από αυτά τα projects και ο φόβος πως δε θα μπορούν εσαεί να παράγουν ταινίες όπως «Frozen», «Toy Story», «Star Wars» και «Avengers», τρόμαξε τη Disney. Πλέον, η Disney εφαρμόζει την πολιτική αυτή με τρόμο. Μόνο φέτος αφαίρεσε κάθε αναφορά τρανς χαρακτήρα σε σειρά της Pixar, αλλοίωσε την ταινία Elio της Pixar, αφαιρώντας queer στοιχεία, αναδιαμόρφωσε το DEI πρόγραμμα της, δίνοντάς πλέον προτεραιότητα στο κέρδος, πέταξε το “Ironheart”, μια σειρά με μαύρη πρωταγωνίστρια, και απέσυρε τον Τζίμι Κίμελ από την εκπομπή του - αλλά εκεί τελικά αναγκάστηκε να κάνει πίσω.

Τέλος, αύξησε ξανά την τιμή του Disney+, για τρίτη φορά σε τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι πως και παλαιότερα η ποικιλομορφία της Disney εξυπηρετούσε κυρίως το branding και τις πωλήσεις, αλλά αυτές οι πρόσφατες κινήσεις, τελικά απέδωσαν οικονομικά;

Η απάντηση είναι όχι. Κανείς δε γράφτηκε στο Disney+, ενώ αντιθέτως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, αρκετοί ακύρωσαν τη συνδρομή τους λόγω του Κίμελ, και η μετοχή της εταιρείας έπεσε.

Η αληθινή επιθυμία της Disney είναι ξεκάθαρη, να επιστρέψει το 2019. Σήμερα δεν είναι μόνη, σε έναν χώρο όπου τα κέρδη πέφτουν και το streaming κοστίζει. Όμως είναι η εταιρεία μοιάζει πιο τρομαγμένη, ίσως επειδή η τεράστια επιτυχία του τέλους της δεκαετίας του 2010 δημιούργησε μια ψευδαίσθηση αιώνιας ανάπτυξης πάνω σε παλιά brands.

Η νέα ταινία «The Mandalorian» μοιάζει διασκεδαστική, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να σωθεί κανείς.

Με πληροφορίες από Guardian