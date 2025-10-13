TV & MEDIA
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Και με ήλιο και βροχή» - Η νέα ανάρτηση από τα γυρίσματα του «Maestro»

Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στους Παξούς για την τέταρτη σεζόν του «Maestro»

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Και με ήλιο και βροχή» - Η νέα ανάρτηση από τα γυρίσματα του «Maestro»
Φωτ. Χριστόφορος Παπακαλιάτης και Χαρούλα Αλεξίου στα γυρίσματα του «Maestro» / Instagram
Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα γυρίσματα για τη νέα πολυαναμενόμενη σεζόν του «Maestro».

Τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του «Maestro» ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, όπως είχε γίνει γνωστό από τις αναρτήσεις των ηρώων της δημοφιλούς σειράς.

Στη συνέχεια, οι ηθοποιοί μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν επρόκειτο να μεταβούν στους Παξούς, όπου θα γυριστεί και το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου κύκλου, γνωστοποιώντας πως ξεκίνησαν και στους Παξούς.

Όλο το καστ της σειράς βρίσκεται ήδη στο νησί και τα γυρίσματα συνεχίζονται ακατάπαυστα, όπως μαρτυρούν τα στιγμιότυπα της ανάρτησης.

«Και με κρύο και με ζέστη και με ήλιο και βροχή οι Παξοί είναι πάντα «οι Παξοί» για το Μαέστρο και τα νέα επεισόδια!» γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, με την πρώτη φωτογραφία να είναι του ίδιου και της Χαρούλας Αλεξίου.

