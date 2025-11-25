Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση για την τέταρτη σεζόν - Ποιοι ηθοποιοί εισβάλουν στη σειρά

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα γυρίσματα του τέταρτου πολυαναμενόμενου κύκλου του Maestro.

Το «Maestro», η σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσα από το Netflix, επιστρέφει μέσα στο 2026 προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στο τηλεοπτικό κοινό της.

Τα γυρίσματα του νέου κύκλου της δημοφιλούς σειράς ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και έπειτα οι ηθοποιοί μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν, μετέβησαν στους Παξούς, όπου θα γυρίζεται το μεγαλύτερο μέρος της.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, στον τέταρτο κύκλο της σειράς θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που θα φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τον τέταρτο κύκλο του Maestro

«Η Alter Ego Media και το MEGA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν πως προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς φαινόμενο του MEGA, «Maestro», που θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζει στους αγαπημένους Παξούς και σκηνοθετεί το all-star cast του «Maestro» – που επανέρχεται σύσσωμο – μαζί με νέα πρόσωπα. Το «Maestro» αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Η τέταρτη σεζόν της μεγάλης παραγωγής του MEGA με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη υπόσχεται να ακολουθήσει την ίδια εξαιρετική πορεία, προσφέροντας νέες συναρπαστικές εξελίξεις, υψηλή αισθητική και την υπογραφή ποιότητας που το έχει καθιερώσει ως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Mega.