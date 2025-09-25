TV & MEDIA
Maestro: «Όλα αρχίσανε πάλι» - Η πρώτη ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για την τέταρτη σεζόν

Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου νέου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. Χριστόφορος Παπακαλιάτης / Instagram
Στην πρώτη του ανάρτηση, μετά την ανακοίνωση της τέταρτης σεζόν του Maestro, προχώρησε ο Χριστοφόρος Παπακαλιάτης.

Τόσο οι ηθοποιοί της σειράς όσο και το τηλεοπτικό κοινό, είχαν εκφράσει με ποικίλους τρόπους μετά το τέλος της τρίτης -και μέχρι τότε τελευταίας σεζόν- την επιθυμία να συνεχιστεί το «Maestro».

Ο ίδιος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης από την πλευρά του, λίγο καιρό μετά το τέλος της τρίτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς, είχε απαντήσει για το αν σκέφτεται να υπάρξει και συνέχεια στην ιστορία του Ορέστη και της Κλέλιας.

«Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάει και 4η σεζόν το Maestro, για τον λόγο ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνω αποφάσεις εν θερμώ. Πιστεύω ότι πρέπει να κάτσει λίγο όλο αυτό μέσα μου, να ηρεμήσω, να πάρω τον χρόνο μου, να ξεκουραστώ, να πάρω 1-2 μήνες», είχε αναφέρει.

Τότε, η Κλέλια Ανδριολάτου με μία ανάρτησή της στο Instagram, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ανακοίνωσε την τέταρτη σεζόν της σειράς, κρατώντας στα χέρια της το σενάριο. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και όπως έγινε γνωστό, οι ήρωες της σειράς με το τέλος της τουριστικής σεζόν θα μεταβούν στους Παξούς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος του.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης την Τετάρτη, προχώρησε στην πρώτη ανάρτησή του στα social media μετά την ανακοίνωση του τέταρτου κύκλου.

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες», ανέφερε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντάς την με φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

 
