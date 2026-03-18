Πόσοι είδαν τελικά τα Όσκαρ 2026; Η χαμηλότερη τηλεθέαση από το 2022

Τα Όσκαρ 2026, με την 98η τελετή απονομής των βραβείων, κατέγραψαν φέτος σημαντική κάμψη στα νούμερα τηλεθέασης σημειώνοντας τα χαμηλότερα ποσοστά της τελευταίας τετραετίας.

Τη λαμπερή βραδιά των Όσκαρ 2026 παρακολούθησαν συνολικά 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές.

«Η 98η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ προσέλκυσε 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές στο ABC και το Hulu, γεγονός που την καθιστά τη λιγότερο- σε τηλεθέαση- τηλεοπτική μετάδοση των Όσκαρ από το 2022. Ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 9% από τα 19,7 εκατομμύρια τηλεθεατές του περασμένου έτους, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο πενταετίας για την τηλεοπτική μετάδοση» γράφει χαρακτηριστικά το Variety.

Παρά την πτώση, σύμφωνα με τη Disney, η 98η διοργάνωση αναδεικνύεται ως η κορυφαία ψυχαγωγική εκπομπή, στην prime time ζώνη, για τη σεζόν 2025-2026.

Η πτώση στην τηλεθέαση των Όσκαρ με οικοδεσπότη τον Conan O'Brien, συμβαδίζει με ανάλογες μειώσεις που σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις βραβείων αυτόν τον χειμώνα όπως οι Χρυσές Σφαίρες με πτώση 6% (8,66 εκατομμύρια τηλεθεατές) τον Ιανουάριο, αλλά και τα βραβεία Grammy που επίσης υποχώρησαν κατά 6% (14,4 εκατομμύρια τηλεθεατές) τον Φεβρουάριο.

Επιπλέον, τα επίσημα στοιχεία της Nielsen (Big Data + Panel) επιβεβαιώνουν ότι η τελετή των Όσκαρ 2026 το βράδυ της Κυριακής, κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στο σύνολο του κοινού.

Ο Conan O'Brien απέσπασε για άλλη μια φορά θετικές κριτικές στη δεύτερη συνεχή χρονιά του ως οικοδεσπότης των βραβείων.

Στο YouTube από το 2026 τα Όσκαρ

Μάλιστα ο επικεφαλής της μετάδοσης των Όσκαρ στην Walt Disney Television, Rob Mills, δήλωσε στο Variety το πρωί της Δευτέρας πως η θέση παραμένει δική του, αν ο κωμικός, podcaster και πρώην παρουσιαστής βραδινών εκπομπών το επιθυμεί.

Η Disney διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης για ακόμα δύο χρόνια, με την τελετή να συνεχίζει να προβάλλεται από το ABC και το Hulu το 2027 και το 2028.

Ωστόσο από το 2029, η 101η απονομή θα μεταφερθεί στο YouTube, το οποίο έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα προβολής τουλάχιστον έως το 2033, σύμφωνα με το Variety.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ουκρανία δώρισε στον Σον Πεν ένα «Όσκαρ»