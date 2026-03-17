TV & Media

Κίλιαν Μέρφι, Μισέλ Γουίλιαμς και Ντάνιελ Κρεγκ «στην Ελλάδα για γυρίσματα ταινίας»

Πρόκειται για μία ταινία δράσης και δράματος ταυτόχρονα - Σε Αθήνα και Κέρκυρα τα γυρίσματα

ΚΙΛΙΑΝ ΜΕΡΦΙ ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου με τον Κίλιαν Μέρφι να κρατάει το αγαλματίδιο των Όσκαρ / EPA
0

Στην Ελλάδα, όπου σε Αθήνα και Κέρκυρα θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα για νέα ταινία, βρίσκονται οι ηθοποιοί Κίλιαν Μέρφι, Μισέλ Γουίλιαμς και Ντάνιελ Κρεγκ.

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρουν πως το πρωί της Τρίτης, ο Κίλιαν Μέρφι μετέβη στο Καπνεργοστάσιο, επί της οδού Λένορμαν, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος των γυρισμάτων για τη νέα του ταινία.

Όπως έγινε γνωστό, οι υπόγειοι χώροι του Καπνεργοστασίου έχουν μετατραπεί σε κελιά φυλακών για τη νέα παραγωγή, με τα υπόλοιπα γυρίσματα να λαμβάνουν χώρα σε Αθήνα και Κέρκυρα αντίστοιχα.

Πρόκειται για μία ταινία δράσης και δράματος ταυτόχρονα, στην οποία πρωταγωνιστούν- μέχρι στιγμής- ο Κίλιαν Μέρφι, η Μισέλ Γουίλιαμς και ο Ντάνιελ Κρεγκ, με την παραγωγή να είναι αντίστοιχη του «Riders» με τον Μπραντ Πιτ.

TV & Media

Tags

0

THE LIFO TEAM
 
 