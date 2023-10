Guardian: Απέλυσε τον σκιτσογράφο, λόγω αντισημιτικού σκίτσου με τον Νετανιάχου

Ο επί χρόνια σκιτσογράφος του Guardian, Στιβ Μπελ, απολύθηκε και κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό, εξαιτίας ενός σχεδίου που δημιούργησε με τον Ισραηλινό ηγέτη Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη γελοιογραφία που σχεδίασε ο Μπελ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απεικονίζεται να χειρουργεί μόνος το στομάχι του, δείχνοντας μια τομή στο περίγραμμα της Λωρίδας της Γάζας, και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι εμπνεύστηκε από μια γελοιογραφία της δεκαετίας του '60 του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Lyndon B Johnson.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπελ υποστήριξε ότι υπέβαλε το σκίτσο νωρίτερα αυτό το μήνα και αργότερα έλαβε ένα τηλεφώνημα από το γραφείο της εφημερίδας, από άτομο που υποστήριξε ότι η «τομή του» μπορεί να αναφέρεται στην ατάκα περί «λίβρας σάρκας» από τον φανταστικό χαρακτήρα Σάιλοκ του Σαίξπηρ.

Τότε ο Μπελ είπε ότι απάντησε: «Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω», και η απάντηση από το γραφείο ήταν: «Εβραίος μάγκας, λίβρα σάρκας, αντισημιτικό τροπάριο».



Ο τοκογλύφος Σάιλοκ, από τον Έμπορο της Βενετίας του Σαίξπηρ, θεωρείται ένα από τα πιο διαβόητα εβραϊκά στερεότυπα στην αγγλική λογοτεχνία λόγω της άπληστης φύσης του, και στο διάσημο έργο του Βάρδου, ο Σάιλοκ ζητά μια λίβρα από τη σάρκα του Αντόνιο αν δεν αποπληρωθεί ένα δάνειο εντός τριών μηνών.

