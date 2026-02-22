Έρικ Ντέιν: Η Χέιλι Μπίμπερ δώρισε 25.000 δολάρια στην οικογένειά του

Η Χέιλι Μπίμπερ προχώρησε σε δωρεά 20.000 δολαρίων στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για τη στήριξη της οικογένειας του Έρικ Ντέιν, μετά τον θάνατό του σε ηλικία 53 ετών από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε, για να συγκεντρωθει οικονομική βοήθεια για τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια. Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία της πλατφόρμας, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί έχει ξεπεράσει τις 200.000 δολάρια.

Στους δωρητές περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος και της τηλεόρασης, όπως ο Μπραντ Φάλτσακ, σύζυγος της Γκουίνεθ Πάλτροου, ο μάνατζερ Γκάι Οσέρι, η πρόεδρος της Disney Dana Walden και ο παραγωγός Ράνταλ Έμετ.

Έρικ Ντέιν: Ο στόχος της καμπάνιας στο GoFundMe

Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι ο ηθοποιός πέρασε «τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από στενούς φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, που ήταν ο κόσμος του».

Η καμπάνια GoFundMe δημιουργήθηκε με στόχο την κάλυψη ιατρικών εξόδων και τη μελλοντική υποστήριξη των παιδιών. Όπως αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα, ο Ντέιν, ακόμη και όταν η υγεία του επιδεινωνόταν, παρέμενε προσηλωμένος στο να στηρίζει άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια.

Η εξέλιξη της ALS ήταν ταχύτερη από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που οδήγησε φίλους του να κινητοποιηθούν οικονομικά για τις κόρες του.

Ο Ντέιν και η Γκέιχαρτ γνωρίστηκαν το 2003 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα στο Λας Βέγκας. Χώρισαν το 2018, ωστόσο η ηθοποιός στάθηκε στο πλευρό του μετά τη διάγνωση, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της φροντίδας του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε αναφέρει ότι τα παιδιά ζούσαν αποκλειστικά μαζί της και πως προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξη, λειτουργώντας ως παράδειγμα δύναμης για εκείνα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η πρωτοβουλία των φίλων του ηθοποιού έρχεται να προστεθεί στο κύμα στήριξης και συγκίνησης που έχει προκαλέσει ο θάνατός του στο Χόλιγουντ και στο κοινό που τον αγάπησε.

Με πληροφορίες από TMZ