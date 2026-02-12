TV & MEDIA
TV & Media

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Έχω αγχωθεί» - Εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξέχασε τα λόγια του

«Θα πεις τίποτα γ@μ@ το κέρατό μου;» τον ρώτησε ο Λάκης Λαζόπουλος με το κοινό να ξεσπά σε γέλια

The LiFO team
The LiFO team
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Έχω αγχωθεί» - Εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξέχασε τα λόγια του Facebook Twitter
Φωτ. Γρηγόρης Αρναούτογλου και Λάκης Λαζόπουλος / NDP
0

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης, έκανε guest εμφάνιση στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο γνωστός παρουσιαστής μάλιστα συμμετείχε σε ένα από τα σκετς του Λάκη Λαζόπουλου. Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε στο πλατό ως Πυθία.

Όπως διακρίνεται και στο απόσπασμα, αρχικά μπήκε στο πλατό με καλυμμένο πρόσωπο και μετά αποκαλύφθηκε στο κοινό, το οποίο τον καταχειροκρότησε με επευφημίες.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σκετς ξέχασε τα λόγια του, με τον Λάκη Λαζόπουλου να του απαντά «Θα πεις τίποτα γ@μ@ το κέρατό μου;»

«Συγγνώμη έχω αγχωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και συνέχισε αυτοσχεδιάζοντας, σχολιάζοντας παράλληλα την αμηχανία του Λάκη Λαζόπουλου, καθώς τον έβλεπε να κρατά το παντελόνι του.

«Μα τον βλέπω μια ώρα κρατάει το παντελόνι, λέω θα μας φύγουν τα παντελόνια» κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurovision 2026: «Πραγματικά ευχαριστώ» - Τα πρώτα λόγια του Akyla μετά την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό

TV & Media / Eurovision 2026: «Πραγματικά ευχαριστώ» - Τα πρώτα λόγια του Akyla μετά την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό

Όλα όσα είδαμε από κοντά τo βράδυ της Τετάρτης στον Α' Ημιτελικό - Οι επτά φιναλίστ που πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο και προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
 
 