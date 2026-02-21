«Ήμουν σε σοκ για καιρό» - Ο Κόναν Ο' Μπράιεν μιλά πρώτη φορά για τη δολοφονία του Ρομπ Ρέινερ

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη δολοφονία του Ρομπ Ρέινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ρέινερ, λίγους μήνες μετά το αιματηρό συμβάν.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στις 14 Δεκεμβρίου, σε υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ανθρωποκτονία. Ο γιος τους, Νικ Ρέινερ, έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία τους. Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν έγινε γνωστό ότι ο Ρομπ, η Μισέλ και ο Νικ είχαν παρευρεθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του κωμικού το βράδυ πριν από τους θανάτους.

«Γνώριζα τον Ρομπ και τη Μισέλ και με τον καιρό ήρθαμε όλο και πιο κοντά. Τους βλέπαμε συχνά με τη σύζυγό μου. Ήταν υπέροχοι άνθρωποι», είπε ο Ο’Μπράιεν σε συνέντευξή του στο New Yorker, ενόψει της παρουσίασης των Όσκαρ τον επόμενο μήνα.

Conan O'Brien breaks his silence on Rob Reiner being found dead just hours after O'Brien's holiday party, where Nick Reiner allegedly fought Bill Hader.



“I knew Rob and Michele, and then increasingly got closer and closer to them, and I was seeing them a lot. My wife and I were… pic.twitter.com/wnNQZkJRrB — Variety (@Variety) February 20, 2026

Κόναν Ο' Μπράιεν: Το σοκ μετά τη δολοφονία των Reiner

«Να λες καληνύχτα σε κάποιον, να φεύγει από το σπίτι σου και την επόμενη μέρα να μαθαίνεις ότι δεν ζει πια… Ήμουν σε σοκ για αρκετό καιρό. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απλώς φρικτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ιατροδικαστικά στοιχεία της κομητείας του Λος Άντζελες, το ζευγάρι πέθανε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο». Ο Ρομπ Ρέινερ ήταν 78 ετών και η Μισέλ 70.

Μετά την είδηση των θανάτων, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι στο πάρτι είχε σημειωθεί έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ρομπ και τον γιο του. Ανώνυμες πηγές υποστήριξαν ότι ο Νικ δημιούργησε αμηχανία σε καλεσμένους και αποχώρησε έπειτα από καβγά με τον πατέρα του.

Αναφορές ήθελαν μάλιστα κάποιον από τους παρευρισκόμενους να σκέφτεται να καλέσει το 911, ενώ υπήρξαν και ισχυρισμοί ότι ο Ο’Μπράιεν απέτρεψε μια τέτοια κίνηση, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο Νικ Ρέινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας, οι οποίες επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ή ακόμη και τη θανατική ποινή.

Ο Ο’Μπράιεν στάθηκε και στην κληρονομιά του Ρομπ Ρέινερ, τονίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου του.

«Αν κάποιος καταφέρει να κάνει μία σπουδαία ταινία, είναι ήδη επίτευγμα. Δύο; Τον κατατάσσει στους μεγάλους. Επτά μέσα σε περίπου μία δεκαετία; Είναι παράνοια», είπε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο This Is Spinal Tap, που επηρέασε καθοριστικά τη γενιά του.

Με πληροφορίες από Variety

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Rob και Michele Reiner: Ο δικηγόρος του Nick Reiner αποσύρεται λίγο πριν την απολογία του