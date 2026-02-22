Eurovision 2026 - Akylas: Ρεκόρ για το «Ferto» με 100.000 καθημερινές ακροάσεις

Σε απόλυτο viral φαίνεται πως εξελίσσεται το «Ferto» του Akyla, ο οποίος αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα στην 70ή Eurovision 2026, που διοργανώνεται φέτος στη Βιέννη της Αυστρίας.

Το τραγούδι του Akyla, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στις αναπαραγωγές και προβολές στις γνωστές προβολές θέασης, όπως στο YouTube.

Μάλιστα, καταγράφει 100.000 νέες, καθημερινές ακροάσεις, αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση. Αντίστοιχα, αθροιστικά στο YouTube, τόσο με τις «ζωντανές» εμφανίσεις όσο και με το βίντεο κλιπ στο «πορτοκαλί δωμάτιο», έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές.

Eurovision 2026: Ανεβαίνει στα στοιχήματα ο Akylas

Ο Akylas με το «Ferto» φαίνεται να διεκδικεί μια υψηλή θέση στη φετινή Eurovision, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχήματα.

Η θέση της Ελλάδας σημείωσε μεγάλη άνοδο μετά τον ελληνικό τελικό Sing for Greece, όπου αναδείχθηκε νικητής ο Akylas. Στα στοιχήματα της 19ης Φεβρουαρίου, όπως παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Eurovisionworld, ο Akylas και το «Ferto» βρίσκονται στη 2η θέση. Στην 1η θέση βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία δεν έχει ακόμη ορίσει το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί.

Άνοδο σημείωσε και η αποστολή της Κύπρου, με την Antigoni Buxton και το «Jalla» να βρίσκονται εντός δεκάδας.

Η λίστα από το 1 έως το 10, όπως εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Eurovisionworld: