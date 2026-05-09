Γιώργος Μαζωνάκης: «Χτύπησε το κεφάλι του» - Το ατύχημα του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ταξίδεψε πρόσφατα στο Άγιο Όρος, όπου εμφανίστηκε σε βίντεο να μαγειρεύει σε κουζίνα Μονής.

Στο βίντεο ορισμένοι παρατήρησαν ένα σημάδι στο κεφάλι του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο φέρεται να προέρχεται από χτύπημα, ωστόσο ο ίδιος δεν έκανε κάποια σχετική αναφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» σήμερα, ο τραγουδιστής είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του, κατά το οποίο χτύπησε στο κεφάλι, γεγονός που τον ανάγκασε να αναβάλει τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Μάλιστα επειδή η απουσία του προκάλεσε ερωτήματα, η παραγωγή επιβεβαίωσε ότι ο λόγος ήταν ο τραυματισμός του.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Σε βίντεο φαίνεται ότι στο κεφάλι του έχει ένα χτύπημα»

«Την προηγούμενη εβδομάδα δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται. Υπήρξε ένα σούσουρο και το ψάξαμε να δούμε τι έχει γίνει. Θα σας πω τον λόγο που δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό μαγαζί», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

«Πήγε με φίλους του στο Άγιο Όρος, μαγείρεψε, ήταν με μοναχούς. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ότι στο κεφάλι του έχει ένα χτύπημα, ένα σημάδι», συνέχισε.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα. Απόψε να πούμε ότι είναι η τελευταία βραδιά, κλείνει το συγκεκριμένο κατάστημα για τη σεζόν», κατέληξε.