Γιώργος Καπουτζίδης: Η δημόσια αφιέρωση στον σύντροφό του και το μήνυμα αγάπης από σκηνής

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέβηκε το βράδυ της Πέμπτης στην «Ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο Άλσος και μίλησε για κάτι που συνήθως κρατά μακριά από τα φώτα: την προσωπική του ζωή.

«Αυτή την περίοδο υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το “για πάντα”», είπε μπροστά στο κοινό. «Και στα 53 μου, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το μισό το έχω φάει. Θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω- δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια - με την ελπίδα ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα».

Το κοινό τον χειροκρότησε θερμά, αναγνωρίζοντας το θάρρος και τη γνησιότητα της στιγμής. Ο Καπουτζίδης αποδεικνύει - μέσα από τα λόγια, αλλά και τα έργα του - ότι οι ιστορίες αγάπης αξίζουν να λέγονται δυνατά.

Γιώργος Καπουτζίδης: Ένας δημιουργός που δεν μένει σιωπηλός στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα

Ο Καπουτζίδης έχει εδώ και χρόνια κατακτήσει κάτι σπάνιο στην Ελλάδα: να είναι mainstream και ταυτόχρονα να μην είναι σιωπηλός.

Έχει μιλήσει ανοιχτά για την ομοφοβία, μέσα κι έξω από τα πλατό.

Στις «Σέρρες» έβαλε στο κέντρο της αφήγησης μια γκέι ιστορία χωρίς ταμπού ή γραφικότητες, κάτι που για την ελληνική τηλεόραση μοιάζει επαναστατικό.

Σε δημόσιες παρεμβάσεις, από το Σύνταγμα μέχρι τα media, έχει υπερασπιστεί το δικαίωμα στον γάμο, την ισότητα και τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια.

Δεν έμεινε σιωπηλός απέναντι σε πολιτικούς ή παρουσιαστές που εργαλειοποιούν τον φόβο ή τον ρατσισμό.

Η παρουσία του έχει σημασία όχι μόνο γιατί εκπροσωπεί μια φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αλλά γιατί το κάνει με τρόπο που απευθύνεται σε όλους: καθαρά, σοβαρά, χωρίς υστερίες.