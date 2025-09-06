TV & MEDIA
TV & Media

Γιώργος Καπουτζίδης: Η δημόσια αφιέρωση στον σύντροφό του και το μήνυμα αγάπης από σκηνής

«Υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γιώργος Καπουτζίδης: Η δημόσια αφιέρωση στον σύντροφό του και το μήνυμα αγάπης από σκηνής Facebook Twitter
0

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέβηκε το βράδυ της Πέμπτης στην «Ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο Άλσος και μίλησε για κάτι που συνήθως κρατά μακριά από τα φώτα: την προσωπική του ζωή. 

«Αυτή την περίοδο υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το “για πάντα”», είπε μπροστά στο κοινό. «Και στα 53 μου, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το μισό το έχω φάει. Θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω- δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια - με την ελπίδα ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα».

Το κοινό τον χειροκρότησε θερμά, αναγνωρίζοντας το θάρρος και τη γνησιότητα της στιγμής. Ο Καπουτζίδης αποδεικνύει - μέσα από τα λόγια, αλλά και τα έργα του - ότι οι ιστορίες αγάπης αξίζουν να λέγονται δυνατά. 

@theatroalsos Όμορφα λόγια από έναν όμορφο άνθρωπο! #theatroalsos #fyp #giorgoskapoutzidis #kapoutzidis #foivosdelivorias ♬ πρωτότυπος ήχος - theatroalsos

Γιώργος Καπουτζίδης: Ένας δημιουργός που δεν μένει σιωπηλός στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα

Ο Καπουτζίδης έχει εδώ και χρόνια κατακτήσει κάτι σπάνιο στην Ελλάδα: να είναι mainstream και ταυτόχρονα να μην είναι σιωπηλός.

  • Έχει μιλήσει ανοιχτά για την ομοφοβία, μέσα κι έξω από τα πλατό.
  • Στις «Σέρρες» έβαλε στο κέντρο της αφήγησης μια γκέι ιστορία χωρίς ταμπού ή γραφικότητες, κάτι που για την ελληνική τηλεόραση μοιάζει επαναστατικό.
  • Σε δημόσιες παρεμβάσεις, από το Σύνταγμα μέχρι τα media, έχει υπερασπιστεί το δικαίωμα στον γάμο, την ισότητα και τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια.
  • Δεν έμεινε σιωπηλός απέναντι σε πολιτικούς ή παρουσιαστές που εργαλειοποιούν τον φόβο ή τον ρατσισμό.

Η παρουσία του έχει σημασία όχι μόνο γιατί εκπροσωπεί μια φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αλλά γιατί το κάνει με τρόπο που απευθύνεται σε όλους: καθαρά, σοβαρά, χωρίς υστερίες.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιώργος Καπουτζίδης: Έχει κι άλλους γκέι ο χώρος; Εγώ νόμιζα ότι είμαστε μόνο εγώ και ο Φώτης

It's Viral / Γιώργος Καπουτζίδης: Έχει κι άλλους γκέι ο χώρος; Εγώ νόμιζα ότι είμαστε μόνο εγώ και ο Φώτης

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος άφησε το σχόλιό του για τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου στην Ελλάδα, που δεν έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ντέιβιντ Γκέφεν άφησε το Χόλιγουντ ως βασιλιάς. Τώρα ένα «βρόμικο» διαζύγιο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.

TV & Media / Ο Ντέιβιντ Γκέφεν άφησε το Χόλιγουντ ως βασιλιάς. Τώρα ένα «βρόμικο» διαζύγιο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα

Ο θρύλος της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας ήθελε να περάσει τα χρόνια της συνταξιοδότησής του δωρίζοντας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα 9 δισ. δολάρια του και ταξιδεύοντας με το γιοτ του. Αντί γι’ αυτό, βρίσκεται, στα 82 του, παγιδευμένος σε μια εκρηκτική μάχη με έναν πρώην σύντροφο που είναι μισό αιώνα νεότερός του.
LIFO NEWSROOM
 
 