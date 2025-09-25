TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision: Η απόφαση της EBU για τον αποκλεισμό ή όχι του Ισραήλ

Πού κατέληξε το Συμβούλιο της EBU

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Eurovision: Η απόφαση της EBU για τον αποκλεισμό ή όχι του Ισραήλ Facebook Twitter
Τι αποφάσισε η EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision / Φωτ.: Eurokinissi
0

Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision γίνεται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για την EBU.

Μετά από συμβούλιο που διεξήχθη σήμερα, η EBU αποφάσισε να χειριστεί το ζήτημα «δημοκρατικά» όπως τόνισε η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, στην επιστολή της.

Απευθυνόμενη στις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, η Ερνότ-Κουνσί ανακοίνωσε την απόφαση της διοργάνωσης, αναφορικά με τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN.

Για το μέλλον του Ισραήλ στην Eurovision θα αποφασίσουν οι υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες με ψηφοφορία.

Η ανακοίνωση της Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναφέρει αναλυτικά:

«Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα με τον πρώην Αντιπρόεδρο της EBU, Πετρ Ντβόρζακ, για να συζητήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026. Σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη Θερινή Γενική Συνέλευση της EBU στο Λονδίνο, ο Πετρ παρουσίασε στο Συμβούλιο την έκθεσή του, βασισμένη στις ανατροφοδοτήσεις που έλαβε από τις συναντήσεις του με τα Μέλη.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ποικιλία απόψεων σχετικά με τη συμμετοχή του KAN (Ισραήλ) μεταξύ των Μελών της EBU. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η Ένωση αντιπροσωπεύει την ένταξη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, αντανακλώντας τις αξίες των Μέσων Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ωστόσο, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μια κοινή συναίνεση όσον αφορά τη συμμετοχή του KAN. Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρειάζεται μια ευρύτερη δημοκρατική βάση για απόφαση, ώστε όλα τα Μέλη να έχουν λόγο.

Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο αποφάσισε να οργανώσει μια έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου, προκειμένου τα Μέλη να ψηφίσουν για το ζήτημα της συμμετοχής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026. Η επίσημη επιστολή για τη σύγκληση της έκτακτης αυτής συνεδρίασης, με περαιτέρω λεπτομέρειες, θα σας αποσταλεί την επόμενη εβδομάδα».

Eurovision: Η απόφαση της EBU για τον αποκλεισμό ή όχι του Ισραήλ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurovisionworld
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurovision 2026: «Είναι αδύνατο να κάνουμε τα στραβά μάτια» - Η Ισπανία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό αν συμμετάσχει το Ισραήλ

TV & Media / Eurovision 2026: «Είναι αδύνατο να κάνουμε τα στραβά μάτια» - Η Ισπανία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Είναι η πρώτη από τις «Big Five» του διαγωνισμού που δηλώνουν ανοιχτά ότι θα μποϊκοτάρει τον φετινό διαγωνισμό αν η EBU επιτρέψει να συμμετάσχει το Ισραήλ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το South Park βάζει στο στόχαστρο Νετανιάχου και Τραμπ στο νέο επεισόδιο

TV & Media / Το South Park βάζει στο στόχαστρο Νετανιάχου και Τραμπ στο νέο επεισόδιο

Με φρενήρη ρυθμό και σκηνές που θυμίζουν Looney Tunes, το επεισόδιο βάζει στο στόχαστρο τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, αποτυπώνοντας με τον καυστικό τρόπο του South Park την ένταση που επικρατεί διεθνώς
LIFO NEWSROOM
Τζίμι Κίμελ: «Γεια σου όμορφε» - Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

TV & Media / Τζίμι Κίμελ: «Γεια σου όμορφε» - Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

Ο Τζίμι Κίμελ, κατά την έναρξη της εκπομπής, επιτέθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και τον διορισμένο πρόεδρό της, από τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπρένταν Καρ, που ζήτησε την απομάκρυνσή του
LIFO NEWSROOM
Ο Πύρρος Δήμας μετά τα σχόλια για την πώληση της Ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες»

TV & Media / Ο Πύρρος Δήμας μετά τα σχόλια για την πώληση της Ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες»

Η δάδα δημοπρατήθηκε στο «Cash or Trash» και το ποσό διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS - Η ΕΟΕ μιλά για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου»
LIFO NEWSROOM
 
 