Eurovision 2026: «Είναι αδύνατο να κάνουμε τα στραβά μάτια» - Η Ισπανία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η Ισπανία γίνεται η πρώτη από τις «Big Five» της Eurovision, που δηλώνει ανοιχτά ότι θα μποϊκοτάρει τον φετινό διαγωνισμό, αν συμμετάσχει το Ισραήλ σε αυτόν.

Ο επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ισπανίας, σε νεότερες δηλώσεις του για την Eurovision, δήλωσε ότι είναι «αδύνατο να κάνουμε τα στραβά μάτια» απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. «Η γενοκτονία που διαπράττεται αυτή τη στιγμή καθιστά αδύνατο για εμάς να αγνοήσουμε την κατάσταση», ξεκαθάρισε.

Η απόφαση σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελήφθη με πλειοψηφία από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της RTVE και καθιστά την Ισπανία την πρώτη από τις «Big Five», που προχωρά σε αυτή την ενέργεια.

Υπενθυμίζεται πως ανάλογες αποφάσεις για αποχή από τον διαγωνισμό έχουν ήδη λάβει η Σλοβενία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία. Μάλιστα η ψηφοφορία της RTVE πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, την ίδια μέρα που μια Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Εξηγώντας την απόφαση, ο πρόεδρος της RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεθ, δήλωσε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που απαρτίζουν την EBU δεν μπορούν πλέον να παραμένουν σιωπηλοί απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. «Ως συνδιοργανωτές της Eurovision, έχουμε συλλογική ευθύνη. Παρόλο που το Ισραήλ συμμετείχε τακτικά στον διαγωνισμό, τα σημερινά γεγονότα και η γενοκτονία που διαπράττεται καθιστούν αδύνατο να κλείσουμε τα μάτια», συνέχισε.

«Δεν είναι σωστό να ισχυριζόμαστε ότι η Eurovision είναι απλώς ένα απολιτικό μουσικό φεστιβάλ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο διαγωνισμός φέρει σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις. Και η κυβέρνηση του Ισραήλ το γνωρίζει επίσης και εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό στη διεθνή σκηνή», συμπλήρωσε.

Η EBU ξεκίνησε διαβούλευση τον Ιούλιο με τους 37 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που συμμετείχαν στον περσινό διαγωνισμό, μετά από συνάντηση που οργανώθηκε στο Λονδίνο υπό την αιγίδα του BBC, με στόχο να συζητηθούν οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ το 2026.

Μαζί με την Ισπανία, οι υπόλοιπες χώρες των "Big Five" είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Στη συνέχεια, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να ενημερώσουν την EBU έως τον Οκτώβριο για το αν θα συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό, αλλά φέτος η προθεσμία παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο, ώστε να υπάρξει περιθώριο για καθυστερημένες αποφάσεις αποχής.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η RTVE ελπίζει πως η ουσιαστική στάση της, θα ληφθεί υπόψη από άλλα μέλη της EBU, και ότι σύντομα θα ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον επόμενο διαγωνισμό, για το καλό του θεσμού.

«Η ελπίδα μας είναι ότι η απόφαση αυτή θα ληφθεί πολύ πριν τον Δεκέμβριο, καθώς η EBU πρέπει να αναγνωρίσει τη σοβαρή ζημιά που προκαλείται στον διαγωνισμό, ο οποίος θα γιορτάσει την 70ή του επέτειο το 2026. Ελπίζουμε, λοιπόν, να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή και η EBU να μην υποχρεωθεί να λάβει απόφαση σε μια αγχωτική συνεδρίαση του Δεκεμβρίου στο Λονδίνο. Πιστεύουμε ότι, για το καλό του φεστιβάλ και των αξιών που αυτό υπερασπίζεται από την αρχή, το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί νωρίτερα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian